Más miedo en Arana por un nuevo golpe delictivo

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Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la zona de Arana, en La Plata, donde una familia fue víctima de un robo bajo la modalidad de “entradera” durante la noche del domingo.
El episodio ocurrió alrededor de las 21 en una vivienda ubicada en calle 15 entre 636 y 637. Según consta en la denuncia, al menos cuatro delincuentes, todos con el rostro cubierto, irrumpieron en la propiedad mientras los moradores se encontraban en el interior.
De acuerdo al relato de la víctima, dos de los asaltantes ingresaron por la puerta principal, mientras que los otros dos lo hicieron por la parte trasera de la casa, accediendo desde el patio. Una vez dentro, redujeron a los presentes y les exigieron la entrega de dinero en efectivo.
Tras apoderarse del efectivo, los ladrones también sustrajeron el DVR del sistema de cámaras de seguridad, una maniobra habitual para evitar ser identificados. Luego, se dieron a la fuga sin que se pudiera precisar el medio utilizado ni la dirección tomada.
Efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar tras un llamado al 911 y, una vez allí, preservaron la escena para la realización de pericias. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Agustín Crispo.
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