Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito y lo hizo a través de una modalidad de financiamiento que también despierta interrogantes. Porque habría sido a través de una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

Universitarios realizarán clases públicas frente al departamento donde vive Adorni

El inmueble, según trascendió, está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de 230.000 dólares, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por 200.000 dólares con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete nacional sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo.

“Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

DEFINE LIJO

Por otro lado, el juez Ariel Lijo deberá autorizar, próximamente, el pedido para cruzar la información patrimonial del jefe de Gabinete, en el marco de la imputación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado deberá ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario para que los organismos públicos envíen la documentación.

Por su parte, el Gobierno Nacional continúa en la postura de que este señalamieno hacia el funcionario libertario “es parte de una operación política y mediática en su contra”, tal como dijo el mismo Adorni en la última conferencia de prensa que dio.

Sin embargo, la investigación del caso continúa y el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó a Lijo 12 medidas de prueba, incluído el cruce de información patrimonial de Adorni, con el objetivo de determinar la licitud de sus bienes, luego de ser denunciado por haber aumentado su patrimonio en un 500%, además de omitir un supuesto lote en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz en su declaración jurada, entre los años 2022-2025,

Además, se iniciarán averiguaciones sobre los fondos con los que compró sus otras propiedades y la justificación de los viajes al exterior que realizó con su familia, como los que hizo a Nueva York y a Punta del Este, en lo que va de su gestión.

Investigan el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario

La solicitud de su historial patrimonial completo en la Oficina Anticorrupción le permitirá a la Justicia analizar todos los movimientos económicos que llevó adelante desde, al menos, diciembre del año 2023, con el objetivo de establecer si hubo un incremento justificado o no.

Además del pedido de las declaraciones juradas desde el año 2022, también se solicitaron informes del Registro de la Propiedad Inmueble, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Ciudad; de registros automotores, buques y aeronaves; y de movimientos migratorios. Esta investigación abarca no sólo a Adorni, sino también a su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

En medio de la polémica, docentes y estudiantes universitarios convocaron para hoy a clases públicas frente al departamento de Caballito en el que vive Adorni.

De acuerdo con la convocatoria, sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) buscarán visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio del escándalo por el presunto enriquecimiento patrimonial del funcionario libertario.

Las actividades comenzarán a partir de las 10, cuando los sindicatos y agrupaciones estudiantiles se den cita en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 480) de la UBA para dirigirse a Miró al 500, donde el ministro coordinador reside junto a su familia.

Esta jornada se da en el marco del paro nacional por 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las principales federaciones docentes como Conadu y Conadu Histórica.