“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe

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En “A la Barbarossa” debatían sobre el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, que dejó a un adolescente muerto cuando la panelista Analía Franchín dio su opinión y generó revuelo en las redes sociales donde le pidieron que renuncie.
“Nosotros les estamos dando el permiso para que usen las redes sociales”, lanzó Franchín, pero la frase que encendió la bronca llegó más adelante. “El 90% de los adolescentes juegan al GTA”, afirmó, y describió el popular videojuego como uno en el que “se trata de matar gente” y “violar mujeres”. Además, aseguró que los menores acceden al juego falseando la fecha de nacimiento.
“No le echemos la culpa a las redes sociales, ni a Facebook ni a Instagram ni nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo. Los padres”, remató. En las redes no se lo dejaron pasar: “Se nota que no estás calificada para opinar. Renunciá”.
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