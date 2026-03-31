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La Ciudad |Viajar en ómnibus costará 5 por ciento más caro

Colectivos, prepagas y los alquileres suben en abril

También se aguarda el impacto de las alzas constantes del combustible, y los incrementos en telefonía e internet

Colectivos, prepagas y los alquileres suben en abril
31 de Marzo de 2026 | 03:20
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Desde mañana viajar en colectivo en La Plata, Berisso y Ensenada costará un 5% más. La medida se suma a una fuerte cascada de aumentos que meten presión sobre el poder adquisitivo.

Abril arrancará con una fuerte actualización de precios impulsada por fórmulas de indexación mensual y la continuidad del proceso de quita de subsidios estatales.

Para los vecinos de la Región, el impacto más inmediato y cotidiano se sentirá al subir al colectivo. Según confirmaron fuentes oficiales, a partir de mañana regirá un nuevo cuadro tarifario para el transporte público que rondará un 5% de incremento. Las autoridades señalaron que el objetivo de esta suba es “garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, y mejorar la calidad y las condiciones en la prestación”.

Con esta actualización, la brecha entre quienes tienen su tarjeta SUBE registrada y quienes no han completado el trámite se profundiza severamente.A continuación, el detalle de los nuevos valores que regirán en La Plata, Berisso y Ensenada según la distancia del viaje: el boleto mínimo estará en 948,91 pesos; la segunda sección (de 3 a 6 kilómetros), una de las más utilizadas por los usuarios platenses, trepará a 1035 pesos y la tercera sección costará 1120 pesos (ver gráfico). Estos valores son con la tarjeta SUBE registrada. Los que no tienen la tarjeta registrada los valores serán más caros.

En relación a la medicina prepaga, se aplicará el cuarto ajuste anual consecutivo. El incremento promediará el 2,9%, atado a la medición inflacionaria de febrero. Empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint confirmaron esta suba, mientras que entidades como el Hospital Italiano ajustarán un 2,7%.

En referencia a los alquileres, los inquilinos que tienen actualizaciones cuatrimestrales y deben cambiar el valor en abril, deberán pagar un 8,45 por ciento más de lo que pagaron en marzo, según el Indice de Contratos de Locación (ICL). En el caso del ajuste trimestral, será 6,3 por ciento y en el caso de las actualizaciones semestrales será un 12,43 por ciento más caro que en marzo. Por IPC (ìndice de precios al consumidor), los ajustes serán los siguientes: ajuste trimestral 8,43 por ciento; cuatrimestral 10,92 por ciento y semestral, 15,40 por ciento.

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En tanto, los servicios de cable y telefonía en Argentina experimentarán nuevos aumentos, con subas promedio estimadas entre el 3% y el 5%, dependiendo de la empresa y el plan.

 

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