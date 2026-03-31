Pliegos de jueces: un hijo de Rosatti y candidatos para vacantes en La Plata

Era un tema pendiente, que llegó luego de más de dos años de parálisis. El gobierno nacional finamente envió la primera tanda de pliegos solicitando al Senado acuerdos para diversos cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han ido acumulando en la Justicia desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene unos 50 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Se supone que es una de las metas que se fijó el nuevo ministro del área, Juan Mahíques, un hombre que viene de la Justicia.

Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.

En esa lista también aparece María Julia Sosa, hoy secretaria del juzgado de Julián Ercolini.

Según fuentes del ministerio de Justicia, en una próxima tanda figurará Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Es el magistrado que está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA. Juan es jueza de primera instancia de Hurlingham.

En las postulaciones enviadas ayer también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.

Al Senado

Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos que, no obstante, no podrá iniciar el tratamiento de los diplomas hasta que no tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta que, por el momento, no tiene una fecha prevista. Según le dijo al diario La Nación la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, su intención es que el Senado sesione la semana próxima -que es corta- para que todos estos pliegos tomen estado parlamentario.

La nómina de pliegos enviados al Senado por el Poder Ejecutivo por la Capital Federal es la siguiente: Ricardo Santiago Lombardo, juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N°3; Nicolás Antonio Pacilio, juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1;

Santiago Alberto Poncio, como juez de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13; Javier Alberto Santiso, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5; Ignacio Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2.

Por el mismo distrito, además: Julián Herrera como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44; Nicolás Grappasonno como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Ivana Sandra Quinteros, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 20; Santiago José Jaimes Munilla como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59; María Gloria Capanegra como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17.

Pliegos locales

Yendo a la Provincia de Buenos Aires, fueron elevados los pliegos de varias vacantes en esta Ciudad: Emilio Santiago Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3; Claudio Ricardo Silvestri como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata; Carlos Fabián Cuesta, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata; María Verónica Michelli como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

A ellos se suman: María Julia Sosa como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Plata: Pablo Ezequiel Wilk como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata; y Pablo Javier Flores como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

Más candidatos

La lista sigue con más cargos del orden nacional: María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1; Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Felipe Alberto Alliaud como Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Curaduría N° 4; Fernando Strasser como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social y Walter Carnota como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Para más al interior del país fueron propuestos los nombres del mencionado Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y Gerardo Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa.

La lista de los candidatos a magistrados de la CABA (se reitera, el distrito con más vacantes propuestas para llenar) se completa con: Paula Fuertes como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14; Soledad Eugenia Mariño como jueza del Juzgado del N° 18; Juan Martín Balcazar como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95; Verónica Mabel Polverini como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Además: Marcela Lorena Sasso con el mismo cargo anterior pero de la Defensoría N° 3 y Lucas Marcelo Bellotti San Martín en la Defensoría N° 2. Se suman, siempre de Capital, Hugo Fabián Decaria como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3; Ezequiel Javier Sobrino Reig como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80; Germán Augusto Degano en el mismo fuero pero en el Juzgado N° 64 de la Capital Federal.

Entre los nombramientos, se destacan siete en las sedes platenses de la Justicia Federal