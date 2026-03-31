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Política y Economía |Fue también docente en la Universidad local

Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés

Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés

carmen roqueta

31 de Marzo de 2026 | 02:38
Edición impresa

La jueza María del Carmen Roqueta, integrante del tribunal que condenó a 50 años de cárcel al dictador Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura, falleció ayer a los 72 años.

La magistrada fue presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de Buenos Aires y tuvo a cargo juicios emblemáticos contra represores de la última dictadura. Quedó en la historia por haber condenado a Videla por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

En aquella sentencia de julio de 2012, que se dio a conocer tras 15 años de investigación, Roqueta junto a los jueces Julio Panelo y Domingo Altieri también condenaron a 30 años al ex jefe de inteligencia de la ESMA Jorge “el Tigre” Acosta y a 40 años al almirante Oscar Antonio Vañek. Además, determinaron 20 años de reclusión para el excomandante Santiago Riveros y 15 para Reynaldo Bignone.

Su fallecimiento generó también un profundo dolor en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en donde formaba parte del plantel docente de una maestría en Derechos Humanos.

 

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