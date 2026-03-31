Israel habilita la pena de muerte por horca

El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que habilita la pena de muerte para condenados por ataques mortales considerados “terrorismo”, una medida que, en la práctica, impactaría principalmente en palestinos. El proyecto fue impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y respaldado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

La norma establece que quienes causen la muerte con intención de dañar al Estado podrán ser condenados a ejecución o prisión perpetua. En Cisjordania, la pena capital sería el castigo por defecto en tribunales militares, con posibilidad de reducción en casos excepcionales. La ejecución se realizaría por horca en un plazo de hasta 90 días.

La iniciativa generó fuerte rechazo internacional. Países europeos y organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que podría aplicarse de forma discriminatoria. Además, entidades israelíes anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema por considerar la ley inconstitucional.