Piden prohibir por ley los celulares en las cárceles

La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir el uso de celulares en las cárceles, con el fin de frenar los delitos que organizan los presos que arman estafas virtuales o lideran bandas del crimen organizado.

La iniciativa es impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici, para reformar la ley 24660 para impedir que se pueda usar dispositivos móviles, ya que en el gobierno de Alberto Fernández se permitió por la pandemia el uso de celulares para que los presos se comuniquen con sus familiares. Guidici señaló que si bien resoluciones judiciales han ordenado su prohibición, se requiere que tenga carácter de ley.