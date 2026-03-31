Aumentan las prestaciones para personas discapacitadas

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para marzo de 2026. La medida establece un incremento uniforme que no realiza distinciones por tipo de prestación.

El ajuste se aplicó sobre los valores vigentes del mes anterior, los cuales habían tenido una suba del 5,78% en febrero.

La resolución también ratifica la vigencia de un beneficio para los prestadores del sur del país del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable. Esta medida actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, herramienta que regula los pagos del sistema integral.