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Política y Economía |Fabricante de Peugeot

Automotriz achica su producción en El Palomar

Automotriz achica su producción en El Palomar
31 de Marzo de 2026 | 02:33
Edición impresa

La automotriz Stellantis inició un proceso de reducción de producción en su planta de El Palomar, ubicada en el partido de Tres de Febrero debido a la caída de las exportaciones, en especial hacia Brasil, además de una contracción en el mercado interno.

La empresa decidió reducir de dos a uno la cantidad de turnos de producción desde mayo y desde abril se ofrecerá un plan de retiros voluntarios.

Fuentes de la empresa aclararon que este ajuste operativo no representa el cierre de la planta, donde continuará la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008.

Según datos de ACARA, la firma arrastra una fuerte caída en la venta de unidades al mercado interno. En el primer bimestre solo se vendieron 5.000 unidades del modelo 208 y 2.800 del 2008.

El retroceso en el frente externo muestra que en 2025 se enviaron al exterior 21.000 unidades desde El Palomar, frente a las 28.000 del año anterior.

Mientras, concesionarios de autos advirtieron sobre la necesidad de reactivar la financiación para que el sector no siga perdiendo terreno por las escasas ventas en los últimos meses.

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