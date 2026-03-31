Automotriz achica su producción en El Palomar

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La automotriz Stellantis inició un proceso de reducción de producción en su planta de El Palomar, ubicada en el partido de Tres de Febrero debido a la caída de las exportaciones, en especial hacia Brasil, además de una contracción en el mercado interno.
La empresa decidió reducir de dos a uno la cantidad de turnos de producción desde mayo y desde abril se ofrecerá un plan de retiros voluntarios.
Fuentes de la empresa aclararon que este ajuste operativo no representa el cierre de la planta, donde continuará la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008.
Según datos de ACARA, la firma arrastra una fuerte caída en la venta de unidades al mercado interno. En el primer bimestre solo se vendieron 5.000 unidades del modelo 208 y 2.800 del 2008.
El retroceso en el frente externo muestra que en 2025 se enviaron al exterior 21.000 unidades desde El Palomar, frente a las 28.000 del año anterior.
Mientras, concesionarios de autos advirtieron sobre la necesidad de reactivar la financiación para que el sector no siga perdiendo terreno por las escasas ventas en los últimos meses.
LE PUEDE INTERESAR
Reunión en La Plata del Movimiento Productivo Argentino
LE PUEDE INTERESAR
Denuncia y suspensión en la audiencia por el caso de la mansión de Pilar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí