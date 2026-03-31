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La Ciudad |Tras más de 50 años de la misión apolo

Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local

El lanzamiento está previsto para mañana a las 19, sin mediar inconvenientes. Científicos platenses, con el aporte del Instituto Argentino de Radioastronomía, podrían recibir señales del satélite pocas horas después

Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local

el equipo de científicos e investigadores locales junto a atenea / unlp

31 de Marzo de 2026 | 03:23
Edición impresa

Tras semanas de postergaciones por fallas técnicas, la misión Artemis II de la NASA tiene nueva fecha: el miércoles 1 de abril es la oportunidad más temprana para el despegue del cohete que llevará al satélite argentino Atenea -que contó con aporte de investigadores, docentes y estudiantes de la Ciudad- al entorno lunar.

“Por el momento está firme la fecha del 1 de abril como oportunidad más temprana. En principio todo sigue igual, no tenemos novedades”, dijo a EL DIA Ramón López La Valle, coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las instituciones miembro de la misión.

El lanzamiento está previsto para las 19, hora argentina. Si se cumple el cronograma, el satélite Atenea comenzaría a transmitir datos unas cinco horas después del despegue. “Si se mantiene la previsión inicial, eso será cerca de las 00:00 del 2 de abril. El satélite empieza a transmitir aproximadamente 5 horas después del lanzamiento”, precisó López La Valle.

La Plata, en escucha

Lo más novedoso para la Ciudad es que un grupo del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) está trabajando para recibir esas señales directamente desde su estación terrena.

El IAR es un instituto que depende de la UNLP, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), y tiene su sede en Berazategui. “Están trabajando para recibir los datos con su estación terrena. Nosotros, desde el SENyT, trabajamos con ellos para coordinar esas actividades”, explicó el investigador a este diario.

En paralelo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ya realizó simulacros de operación en sus estaciones terrenas de Córdoba y Tierra del Fuego para la recepción de datos del satélite, siguiendo el esquema previsto desde el lanzamiento. “La CONAE hizo simulacros de operación de sus estaciones terrenas de Córdoba y Tierra del Fuego para la recepción de datos del satélite, siguiendo el esquema previsto desde el lanzamiento”, confirmó López La Valle.

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sin problemas técnicos

Las postergaciones anteriores habían sido causadas, primero, por una fuga de hidrógeno detectada en febrero durante el ensayo general de carga de combustible, conocido como “Wet Dress Rehearsal”, y luego por una interrupción en el flujo de helio en la etapa superior del cohete Space Launch System (SLS). Ese segundo problema había obligado a retirar el cohete de la plataforma y devolverlo al edificio de ensamblaje, descartando la ventana de marzo.

En esta oportunidad, la NASA decidió no repetir el “Wet Dress Rehearsal”: “Se decidió no volver a hacerlo luego de solucionar problema de la interrupción del flujo de helio, porque el último ensayo de carga de combustible fue exitoso”, explicó López La Valle. Con esa decisión, el camino hacia el lanzamiento quedó despejado, al menos por ahora.

El satélite Atenea viaja como carga secundaria en la misión Artemis II, por lo que cada ajuste en el cronograma de la NASA impacta directamente en su lanzamiento. Sin embargo, el investigador fue claro respecto del estado actual: si no ocurre ningún inconveniente en los próximos días, el despegue es inminente.

Un desarrollo platense

Atenea fue desarrollado con participación central de investigadores, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, en articulación con la CONAE y otras instituciones científicas del país. El equipo del SENyT estuvo a cargo de la computadora de a bordo, el sistema de comunicaciones, el receptor GNSS —similar al GPS, pero desarrollado íntegramente en la Facultad— y el software asociado. El Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la misma institución asumió la coordinación general del proyecto, la ingeniería de sistemas, la estructura mecánica y los ensayos ambientales.

Una vez en órbita, el satélite tendrá un recorrido altamente elíptico que alcanzará hasta 70 mil kilómetros de la Tierra, lo que permitirá validar tecnologías desarrolladas localmente, medir radiación espacial y probar sistemas de comunicación a distancias nunca antes alcanzadas por un desarrollo universitario nacional. El equipo platense, desde La Plata y en coordinación con la CONAE, monitoreará el funcionamiento del satélite y analizará los datos que transmita desde el espacio.

Artemis II será la primera misión con astronautas en viajar al entorno lunar desde el programa Apolo, hace más de medio siglo.

 

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