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Política y Economía |Lo impulsa la oposición local

Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo

Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
31 de Marzo de 2026 | 02:36
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Concejales de la oposición se subieron este fin de semana a la polémica generada en torno a la remoción del actual monumento ubicado en la plaza España, que se encuentra en remodelación, y advirtieron que presentarán en el Concejo Deliberante una iniciativa para que las grandes intervenciones de la obra pública requieran, obligatoriamente, la autorización del deliberativo local.

Quienes se encuentran elaborando el proyecto de la ordenanza son los ediles integrantes del bloque del PRO y, según trascendió, el impulso podría incluir a los integrantes de La Libertad Avanza (LLA).

Según pudo saber EL DIA, la iniciativa, que sería presentada la semana próxima, apunta a establecer que las grandes obras en el espacio público municipal deban aprobarse por el Concejo. Como límite, indicaron, se fijaría los 500 millones de pesos, por lo que todo proyecto del Intendente que modifique el espacio público en sumas superiores, requiera del debate del deliberativo.

Como ejemplo, sostuvieron ayer desde la oposición local, se encuentran el caso de la plaza España y el proyecto para cerrar y recuperar el Bosque. Si bien advirtieron que en esta última idea los espacios impulsores están “de acuerdo con la iniciativa de la puesta en valor, la recuperación y la mejora de la seguridad”, también remarcaron que obras de esa envergadura “no deberían quedar libradas sólo al parecer o la decisión del intendente”.

 

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