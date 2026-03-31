Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región

La caída en el uso de la tarjeta SUBE en el inicio de 2026 se consolidó como el indicador más visible de una crisis estructural en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. En enero, según datos del Banco Central de la República Argentina, las validaciones descendieron un 18,4% interanual y alcanzaron los 240,4 millones de viajes, el nivel más bajo desde 2019.



La magnitud del fenómeno marca un punto de inflexión histórico. En enero de 2023 se habían registrado 370,4 millones de viajes, mientras que en poco más de dos años la cifra cayó a 240,4 millones, lo que implica una reducción cercana a la mitad respecto de diciembre de 2023.



La retracción responde a la convergencia de factores económicos y tecnológicos: aumento de tarifas, reducción de subsidios, pérdida de poder adquisitivo y aparición de nuevos medios de pago. Este escenario obliga a replantear la sustentabilidad del sistema y el acceso al transporte como servicio básico.

En el Gran La Plata -integrado por nuestra ciudad, Berisso y Ensenada- el impacto es más acentuado por la dinámica tarifaria y la estructura regulatoria provincial.



Desplome histórico de la demanda y cambio en los hábitos de movilidad



La serie histórica reciente muestra una caída sostenida en la cantidad de pasajeros transportados. Desde marzo de 2024, cuando ya se registraban descensos interanuales del 18,1%, el sistema no logró recuperar niveles previos.



Durante 2025 la tendencia continuó con caídas mensuales que oscilaron entre el 10% y el 16%, hasta llegar a enero de 2026 con el descenso más pronunciado de toda la serie.



La caída acumulada representa la expulsión de miles de usuarios del sistema formal. Parte de la población redujo la cantidad de viajes, mientras que otra migró hacia alternativas como transporte no motorizado o medios de pago digitales.



Este proceso también implica un cambio cultural en la movilidad urbana, donde la planificación de los traslados comienza a depender del costo antes que de la necesidad.



Escalada tarifaria en el Gran La Plata



En la región del Gran La Plata, las líneas bajo jurisdicción provincial -como la 202, 214 y 275- experimentaron aumentos sostenidos durante el primer trimestre de 2026.



Desde enero comenzó a regir un incremento inicial del 4,5%, pero la actualización más significativa llegó en marzo con una suba total del 15,34%, producto de un ajuste extraordinario del 10% y una actualización por inflación bajo la fórmula “IPC + 2%”.



El boleto mínimo pasó de $749,72 en enero a $906,73 en marzo para usuarios con SUBE registrada, mientras que para quienes no la tienen nominalizada el valor superó los $1.400.



En los tramos más largos, el costo supera los $1.200, lo que implica que un trabajador que viaja diariamente puede gastar cerca de $2.000 por día solo en transporte.



Estructura de costos y presión sobre los hogares



El impacto tarifario se refleja directamente en el presupuesto familiar. Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), una familia del AMBA necesitó $213.557 en marzo de 2026 para cubrir servicios básicos.



El transporte representa el 47% de ese total, con un gasto mensual cercano a los $101.000. Este peso relativo convierte a la movilidad en el principal componente del gasto en servicios.

En términos de ingresos, esta canasta equivale al 12,3% del salario promedio, lo que implica una caída en la capacidad de consumo respecto al año anterior.



La relación entre salario y servicios muestra un deterioro: mientras en 2025 un ingreso permitía cubrir 9,3 canastas de servicios, en 2026 ese número se redujo a 8,1.



Subsidios en retroceso y cambio en el financiamiento



El aumento del costo del transporte está directamente vinculado a la reducción de subsidios estatales. El costo técnico del boleto se estima en torno a $1.811, muy por encima de la tarifa abonada por los usuarios.



Actualmente, los pasajeros cubren cerca del 65% del costo real, cuando en 2025 ese porcentaje era cercano al 50%. Este cambio marca un traslado del financiamiento desde el Estado hacia los hogares.

Desde diciembre de 2023, los subsidios al transporte se redujeron un 26% en términos reales, en línea con la política de ajuste fiscal.



Este proceso explica por qué el aumento del boleto supera ampliamente a otros servicios públicos y se convierte en uno de los principales factores de presión sobre el ingreso disponible.



Medios de pago alternativos y pérdida de centralidad de la SUBE



La caída en el uso de la SUBE también responde a la expansión de nuevas tecnologías de pago. Tarjetas de crédito, débito y códigos QR comenzaron a ganar participación en el sistema.



En el subte, estos medios ya representan el 34% de los viajes, mientras que en colectivos del AMBA alcanzan el 6,2%, con una tendencia creciente.



Esta transformación fue impulsada por inversiones del sistema financiero y por promociones que ofrecen reintegros significativos a los usuarios.



Aplicaciones como Cuenta DNI y BNA+ ofrecen devoluciones de hasta el 100% del gasto en transporte, con topes mensuales que pueden alcanzar los $10.000.



Promociones, estrategias de ahorro y cambio de comportamiento



El desarrollo de promociones bancarias modificó la lógica de pago en el transporte público. Los usuarios comenzaron a priorizar medios que ofrecen beneficios económicos directos.

En muchos casos, estas promociones permiten reducir significativamente el gasto mensual, especialmente para quienes realizan viajes diarios.



Este fenómeno genera una “competencia” entre sistemas de pago, donde la SUBE pierde atractivo frente a opciones que ofrecen reintegros.



El resultado es una fragmentación del sistema de acceso al transporte, con múltiples herramientas de pago coexistiendo y disputando usuarios.



Deterioro del servicio y conflictos en la región



El aumento de tarifas no se traduce en mejoras en la calidad del servicio. En el Gran La Plata, usuarios de líneas como la 202, 214 y 275 reportan frecuencias reducidas y mayores tiempos de espera.

Las quejas son recurrentes en Berisso y Ensenada, donde el transporte es clave para la conexión con La Plata.



El encarecimiento del boleto, combinado con un servicio percibido como deficiente, profundiza el malestar social.



Esta situación pone en tensión la relación entre tarifa y prestación, uno de los ejes centrales del debate sobre el sistema.



Contexto macroeconómico y tensiones financieras



Los datos del Banco Central muestran un incremento en el uso de tarjetas de crédito por encima de las de débito, lo que indica un mayor financiamiento del consumo cotidiano.



En paralelo, los cheques rechazados crecieron cerca de un 90% interanual, reflejando tensiones en la cadena de pagos.



Estas variables impactan también en las empresas de transporte, que enfrentan mayores costos y dificultades financieras.

El contexto general refuerza la idea de que la crisis del transporte forma parte de un escenario económico más amplio.



Rol del Estado y reorganización del sistema



La eliminación del Fondo Compensador del Interior obligó a las provincias a asumir mayores costos en el financiamiento del transporte.



En este contexto, la provincia de Buenos Aires implementó un régimen propio de compensaciones para sostener el servicio.



El esquema utiliza datos de la SUBE y de kilómetros recorridos para distribuir recursos entre las empresas.



El objetivo es evitar una interrupción del servicio en un escenario de alta presión tarifaria y caída de la demanda.



Proyecciones y futuro del sistema de transporte



Las tendencias del primer trimestre de 2026 sugieren una reconfiguración estructural del sistema de transporte público.



Con tarifas en alza, subsidios en retroceso y demanda en caída, el sistema entra en una fase de menor accesibilidad.



Las proyecciones indican que el boleto mínimo podría superar los $1.500 hacia fin de año en el AMBA y los $1.800 en el Gran La Plata.



Este escenario plantea interrogantes sobre la viabilidad del acceso al trabajo y a servicios básicos en áreas periféricas.



El futuro de la SUBE y la movilidad urbana



La tarjeta SUBE enfrenta un desafío doble: la caída en su uso y la competencia con tecnologías más flexibles.



Su continuidad dependerá de su capacidad de integrarse a un sistema interoperable y de ofrecer beneficios similares a los de las billeteras digitales.



En caso contrario, su uso podría quedar limitado a sectores no bancarizados y a la gestión de la tarifa social.

La crisis de 2026 expone una transformación profunda en la movilidad urbana: el transporte deja de ser un servicio universal y pasa a depender de la capacidad de pago.



En el Gran La Plata y el conurbano bonaerense, esta dinámica redefine la relación entre territorio, empleo y circulación cotidiana, consolidando un escenario donde moverse ya no es una condición garantizada sino una variable económica.