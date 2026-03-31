Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo

La tragedia sacudió al departamento de San Cristóbal, en Santa Fe, y dejó una marca imborrable en esa pequeña comunidad de 16 mil habitantes: un alumno de 13 años murió ayer por la mañana tras recibir un escopetazo en el baño de la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”. Por el hecho, un adolescente de 15 quedó retenido como autor del ataque, aunque no podrá ser sometido a un proceso penal, porque la nueva normativa que baja la edad de imputabilidad aún no entró en vigencia.

El hecho, de una gravedad inusitada, rompió de manera brutal con la rutina escolar y abrió un escenario de dolor, conmoción e interrogantes, que se extendió al país entero.

Todo ocurrió en un ámbito que debería ser sinónimo de cuidado, aprendizaje y contención. Sin embargo, en cuestión de minutos, ese espacio se transformó en escenario de violencia. Compañeros y docentes quedaron atravesados por una escena imposible de olvidar, con varios menores heridos por las perdigonadas (ver aparte).

La víctima mortal, Ian Cabrera, tenía una vida en pleno desarrollo, con sueños, proyectos y un camino por delante que quedó truncado de la forma más injusta.

¿Pudo evitarse?

El golpe en su entorno es devastador: padres, hermanos, amigos y toda la comunidad educativa intentan encontrar alguna explicación frente a lo inexplicable. ¿Hubo señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo? Ese es uno de los interrogantes centrales que atraviesan el caso, rodeado claro está por miles de versiones.

En paralelo, comienzan a surgir distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Una de las líneas que se analiza apunta a un posible conflicto previo por escenas de bullying o acoso, que podría haber escalado sin la intervención a tiempo.

Otra versión sugiere que pudo tratarse de un episodio impulsivo de parte del tirador, en medio de una condición psicológica inestable, que incluiría algunos episodios fallidos de autoeliminación.

También se dijo que el ataque estaba planificado en detalle, aunque se desconoce si Ian era el objetivo o se trató de un daño colateral.

Lo que se analiza es cómo el agresor logró llevar el elemento utilizado para cometer la masacre hasta el interior del establecimiento, lo que abre cuestionamientos sobre los controles y las medidas de prevención.

Usó una escopeta calibre 12/70, propiedad de un abuelo, con la que efectuó al menos cuatro disparos. Al parecer, la llevó oculta en un buzo y no en el estuche de una guitarra como se dijo.

Los padres, separados hace años, ya se pusieron a disposición de las autoridades para ayudar en cuanto se pueda con la investigación, a sabiendas de que su hijo no irá preso (ver aparte).

El foco también se posa sobre la necesidad de fortalecer los espacios de escucha, contención y detección temprana de conflictos dentro de las instituciones educativas.

Mientras tanto, el dolor es el denominador común. Las aulas quedaron en silencio, los pasillos cargados de tristeza y los abrazos se multiplican entre quienes intentan sostenerse en medio de la conmoción. Anoche hubo una marcha de silencio con velas encendidas en la puerta del colegio (ver aparte).

La escuela, como institución, enfrenta ahora el desafío de acompañar a estudiantes y docentes en un proceso de duelo tan inesperado como profundo.

Lo ocurrido deja al descubierto una problemática compleja, que se pensó era exclusiva de otras sociedades, pero que llega para interpelar a toda la sociedad. Porque cuando la violencia irrumpe entre chicos, el impacto es aún más devastador.