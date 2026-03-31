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Política y Economía |Tras la decisión favorable de la cámara de apelaciones de nueva york

Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei

Elogió el fallo que revirtió la condena contra la Argentina y cuestionó las posiciones a favor de la privatización de empresas

Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei

el gobernador kicillof y el ministro bianco, ayer, durante la conferencia en la casa de gobierno/pba

31 de Marzo de 2026 | 02:40
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El gobernador, Axel Kicillof, celebró ayer el fallo por el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió la condena por 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF. “Este fallo pone las cosas en su lugar”, definió el mandatario sobre el conflicto iniciado durante su gestión como ministro de Eonomía. En la misma línea, volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei, desde donde salieron a responderle y lo calificaron de “fanático”.

En compañía del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, Kicillofutilizó el habitual encuentro de los lunes con la prensa para ratificar su postura sobre la nacionalización de la petrolera en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y remarcó que fue una “decisión soberana y estratégica” y que actuó conforme a la Constitución Nacional.

“Llamo al gobierno nacional a que cuide el bolsillo de la gente. Que YPF sea nacional sirve, entre otras cosas, para tener una política en torno al precio interno de los combustibles. Ahora es total responsabilidad de la administración de (Javier) Milei seguir defendiendo a la Argentina como corresponde si hay una nueva instancia, si es que insisten los demandantes”, dijo.

En la misma línea, sostuvo que el Presidente debería “pedir perdón” por haber apoyado la postura de los fondos buitre y por “utilizar el juicio con fines electorales”. Asimismo, reafirmó que YPF es clave para el desarrollo nacional y acusó al Presidente de “no entender” el objetivo de que la pretrolera permanezca en manos del Estado .

Respecto a la postura que mantiene el gobierno nacional acerca de las privatizaciones, calificó de “riesgoso” que el oficialismo “le dé la razón a quienes buscaban quedarse con los activos de la empresa” y recordó que esas decisiones, durante los años ’90 y bajo los dos mandatos de Carlos Menem, “fueron una calamidad” para el país.

Y cerró remarcando que la expropiación de YPF se hizo “a través de una ley” que se votó por una “amplia mayoría” en el Congreso de la Nación”, con la excepción de los representantes del bloque del PRO, que se opusieron”: “Al igual que Milei, creen que todo debe privatizarse para funcionar mejor”, criticó.

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DURA RESPUESTA DE CAPUTO

Horas después de haber expresado su posición y celebrado el fallo judicial, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce del Gobernador y aseguró que sus argumentos en favor de la estatización de la petrolera “sólo pueden ser tomados por un grupo de fanáticos”.

El Ministro nacional criticó que, según Kicillof, “los dólares del superávit energético son resultado de la estatización de YPF” y reclamó: “Como el Gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”.

Según detalló el superávit energético actual se debe a “la recomposición tarifaria, para incentivar la inversión y haber cancelado la deuda heredada; e impulsar el RIGI, para garantizar la seguridad jurídica que el Gobernador se cansó de desacreditar con la irresponsabilidad de sus actos”, lanzó, insistiendo en que “la reversión de déficit a superávit energético, se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada” y concluyó: “Sólo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos”.

 

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