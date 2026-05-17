Maratón Tres Ciudades: cortes y desvíos de calles

La Región vivirá hoy una nueva edición de la maratón Tres Ciudades, una competencia que unirá La Plata, Berisso y Ensenada en un recorrido de 21 kilómetros. La actividad, que convoca a corredores de distintos puntos, implicará un operativo especial de tránsito desde las primeras horas de la mañana.

A partir de las 7.40 se dispondrán cortes y desvíos en distintos accesos clave de la Ciudad para garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los vecinos. Entre los puntos afectados se encuentran las intersecciones de 1 y 50, 1 y 53, 1 y 57, 122 y 43 y 122 y 49, mientras que en Berisso también se verá interrumpido el tránsito en 122 y 60.

Se prevé que la competencia se extienda hasta aproximadamente las 11, momento en que finalizará el recorrido. Durante ese lapso, las autoridades recomiendan circular con precaución, prever demoras y optar por vías alternativas para evitar inconvenientes. El evento no solo implicará movimiento deportivo, sino también un importante despliegue logístico en toda la zona.

Cada año participan más de 600 atletas de toda la Región. Se trata de la media maratón más antigua de la provincia de Buenos Aires y cuenta con un circuito homologado y certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS).