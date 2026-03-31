Vecinos alertan por montañas de basura, falta de limpieza y olores en calles de La Plata

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El WhatsApp del diario EL DIA (2214779896) continúa recibiendo reclamos de los vecinos de distintos barrios de La Plata, que se comunican para visibilizar las problemáticas que atraviesan y la falta de respuestas por parte de las instituciones correspondientes.
Desde la localidad de San Carlos alertaron por montañas de bolsas de residuo y toda clase desechos no habituales a un costado de la calle a la altura de 140 entre 526 y 527. "Estamos realizando los reclamos, pero no logramos que despejen la vereda. Tampoco logramos que pase el recolector de basura. No hay respuestas", manifestaron.
A su vez, pidieron por la limpieza de la vía pública debido a que conviven desde hace varios días con montañas de malezas extraídas de los desagües del barrio por parte de las cuadrillas comunales. "Limpiaron la zanja pero dejaron montañas de mugre en la calle", describieron
Por otro lado, frentistas de 63 entre 8 y 9 pusieron el grito en el cielo por la presencia de escombros sobre la acera. Un vecino contó que "junté un montón de escombro con el balde, estuvimos trabajando con la pala y trasladando con la camioneta, pero hay bastante y no alcanza". "Parece que nos tomaron de punto porque esto viene de hace mucho y no oyen los reclamos que hacemos", lamentó.
En tanto, desde diagonal 73 entre 45 y 46 afirmaron que "desde hace 10 días en la vereda estamos con los cestos de basura repletos". "Ya están en un punto en el que largan olor feo y no los limpian", señalaron.
También efectuaron reclamos desde 115 y 47 por la acumulación de bolsas con basura en la vía pública. "El viernes hubo una fiesta en el patio de Química en la Facultad de Exactas. Estuvieron hasta las 6, es abierta por personal que no pertenecería a la guardia, ya que estaban de negro y corbata. Dejan entrar a los estudiantes y este panorama es el resultado de la mañana del sábado. relataron.
Además, alertaron que se trata de "una zona liberada, ya que a todo eso se suma el estacionamiento en cualquier parte y autos con gente alcoholizada que circula en contramano".
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