Lily Allen usó un vestido hecho con tickets de compras que su ex hizo para otras mujeres

Lily Allen usó un vestido hecho con tickets de compras que su ex hizo para otras mujeres
4 de Marzo de 2026 | 18:31

La cantante Lily Allen lanzó un impactante mensaje para su ex esposo, David Harbour, conocido por su rol en Stranger Things, durante su regreso a los escenarios, tras 7 años retirada de la música. La británica sorprendió a todos al lucir un diseño único que, lejos de ser una simple elección, se trataba de un vestido que tenía sobre él los recibos de compras reales que Harbour habría realizado para otras mujeres durante su tiempo casado.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a Lily envuelta en una tela kilométrica que mezclaba la letra de su canción junto a las impresiones de los recibos reales de bares y tiendas de lujo que Harbour gastó de la cuenta bancaria que compartían.

De esta forma, Allen convirtió la interpretación de su single West End Girl en la perfecta canción de venganza contra su expareja, con quien terminó abruptamente a principios del 2025 tras 4 años de matrimonio.

Al final de la canción, cerró su presentación liberándose de la tela, dejando “su pasado” atrás. Desde su separación, la cantante expresó su dolor y frustración a través de su arte, por lo que esta presentación se suma a las grandes demostraciones que hizo en los últimos meses para superar su relación. 

 

