El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 4 de marzo de 2026

4 de Marzo de 2026 | 16:29

Escuchar esta nota

La cotización del dólar oficial descomprime en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En el segmento mayorista, la cotización cede $14 y se posiciona en $1.420. Es un 15,2% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno.

En el mercado minorista, el dólar se ubica en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades relevado por el Banco Central (BCRA) se posiciona en $1.430,7. En paralelo, los dólares financieros también bajan.

El contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.466, mientras que el MEP opera en torno a $1.425,50. En tanto, el dólar blue se negocia alrededor de $1.415 en el mercado informal. La magnitud de la intervención del BCRA podrá confirmarse recién con los datos monetarios a publicarse el viernes por la tarde.

En esta rueda, los bonos argentinos en dólares bajo ley extranjera están todos en verdes, con alzas superiores al 2% para el Global 35 y el Global 46. Esto hace que el riesgo país, que ayer había tocado lo 588 puntos para cerrar en 573, retroceda 5,1% en la rueda y borre así toda la suba que había mostrado en el mes para instalarse en 544 puntos.

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

