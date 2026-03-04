Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Abogada argentina en Brasil: su defensor negó que por “ahora” la causa vaya a juicio oral

Abogada argentina en Brasil: su defensor negó que por “ahora” la causa vaya a juicio oral
4 de Marzo de 2026 | 17:25

Escuchar esta nota

La abogada argentina Agostina Páez, quien cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, continúa en el país limítrofe y su letrado defensor, Sebastián Robles, sostuvo que aún no irá a juicio oral, sino que el juez debe dirimir en esta instancia.

El letrado confirmó que los argumentos de la fiscalía fueron “rechazados”, al tiempo en que negó que la causa sea elevada a juicio oral “ahora”, ya que actualmente el magistrado debe resolver sobre la instancia. Tras la decisión del interviniente “se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio”, consideró Robles y añadió: “Queda mucho todavía”.

Páez se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

La joven profesional permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país, no obstante, reciente denunció que recibió amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: “Cuidado en caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”, son algunos de los textos.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron por abuso sexual al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado

Un violento choque causó desvíos y caos vehicular en una zona de La Plata

Una ciclista pelea por su vida tras ser atropellada en Melchor Romero

VIDEO.- Una de Hollywood en las fiscalías de La Plata: un preso se tiró por la ventana y destrozó el auto de un juez
Deportes
Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?
Carlos Anacleto propuso en la AFA la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local
Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio
"Me gusta el lío y por eso acá estamos": Chacho Coudet se presentó como DT de River
"Acá es donde la vida pega en momentos inesperados": el dolor de Santiago Núñez por la muerte de su abuela
Espectáculos
Emma Watson fue vista con el exnovio de Belinda y crecen los rumores de romance
Preocupación por Tato Algorta: el ex GH sufrió un accidente automovilístico
Guillermo Francella apuntó contra la gestión de Milei por la crisis en la ficción
Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta, las fotos
El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
La Ciudad
Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana
Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
La Plata y Lanús firmaron un acuerdo para impulsar actividades educativas en la Repu
Se rompió el tomógrafo del San Juan de Dios de La Plata: denuncian cirugías suspendidas y estudios cancelados
VIDEO.- Incendio de un camión produjo demoras en la Autopista Buenos Aires - La Plata
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla