Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

Mientras, el Frente de Unidad Docente Bonaerense define si acepta o rechaza el ofrecimiento recibido
Después que los gremios que representan a los trabajadores estatales bonaerenses aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, en el marco de las negociaciones paritarias, quedaron definidos los incrementos que tendrá cada categoría (ver cuadro aparte). El acuerdo contempla un aumento del 9% en tres tramos y una nueva instancia de revisión en los próximos meses.
La oferta oficial establece un esquema escalonado: un 1,5% correspondiente a febrero —ya abonado—, un 5% para marzo que se pagará con los haberes de abril, y un 2,5% adicional para abril, que se liquidará en mayo. De esta manera, la mejora salarial totaliza un 9% y mejora el primer ofrecimiento del 3% que había sido rechazado semanas atrás por los sindicatos.
Además, el entendimiento incluye la reapertura de la paritaria en mayo de 2026 con el objetivo de monitorear la evolución de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios. En junio está prevista una nueva instancia formal de negociación.
Mientras tanto, la atención está puesta en la decisión que tomarán los gremios docentes. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) había anunciado que la propuesta del Ejecutivo sería puesta en consideración de las bases y que hoy dará a conocer una respuesta.
La oferta para el sector educativo contempla un incremento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, al que se suma el 1,5% otorgado en febrero. También incluye una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos denominada “Compensación FONID/Conectividad”.
Según informaron los gremios en un comunicado, de aplicarse la propuesta el salario de un maestro de grado inicial alcanzaría en abril los 850.053 pesos, mientras que un profesor con 20 módulos percibiría 1.113.838 pesos.
Los sindicatos que integran el FUDB —AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba— analizaron la propuesta en sus respectivos órganos internos antes de adoptar una posición conjunta. La definición se conocerá hoy, cuando el frente gremial comunique si acepta o rechaza el ofrecimiento del gobierno provincial.
