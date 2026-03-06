Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Dólares del fondo de jubilaciones del sector

ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Según la denuncia del Colegio, la Caja Previsional compró 34 departamentos y el 25% del hotel de lujo de 56, 1 y 2. Todo está parado

ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

el hotel argoth, una de las obras de abes que quedó parada / archivo

6 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

Doce millones de dólares que los kinesiólogos matriculados en la Provincia fueron juntando para garantizarse una vejez lo más tranquila que se pueda, al menos con una jubilación digna, quedaron atrapados en las columnas y paredes de los edificios sin terminar de la constructora platense ABES, que acumula denuncias por los delitos de presunta estafa y administración fraudulenta en la Justicia local.

Entre los denunciantes, ahora se supo, está la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires. La entidad invirtió sus millones en distintos emprendimientos inmobiliarios de la firma denunciada. “Eran fondos destinados a sostener futuras jubilaciones”, declaró Juan Felipe Orta, titular de la Caja, según publicó Clarín.

El caso cobró mayor notoriedad ya que entre los denunciantes se encuentra también el exdirector técnico de Gimnasia Pedro Troglio.

La inversión fue hecha por la anterior gestión de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos bonaerenses, con el objetivo de adquirir 34 departamentos en distintos edificios en construcción y una participación del 25% en el hotel Argoth (56, 1 y 2).

“Los fondos invertidos corresponden al patrimonio previsional colectivo”, agregó Orta, quien asegura que “no se trata de recursos discrecionales, sino del ahorro destinado a sostener futuras jubilaciones”.

La entidad tiene una de las seis demandas en curso. Según se indicó, a poco de asumir el equipo de conducción actual constató que no se habían entregado los departamentos, las obras presentaban un avance cercano al 50% y se encontraban paralizadas.

LE PUEDE INTERESAR

Alacranes, lagartijas y ratas: sorpresa en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Protesta de docentes por la pérdida de horas de clases

Yacoub Real Estate & Developers, desarrolladora inmobiliaria platense, compró ABES y si bien no trascendieron detalles de la operación anticipa novedades en los próximos días.

Por su parte, exentrenador de Gimnasia y actual director técnico de Banfield, expuso públicamente cómo fue captado para invertir en fideicomisos en pozo de la firma. “Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando”, contó el entrenador, al describir el modo en que se generaba el vínculo inicial. Según explicó, la propuesta incluía la compra de departamentos con promesas de renta mensual y plazos de entrega que, con el paso del tiempo, dejaron de cumplirse. “Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 ó 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, relató Troglio.

A fines del año pasado, la empresa cambió de firma y la constructora indicó que el emprendimiento quedaría en manos de una nueva administración. “No van a reconocernos nada”, sostuvo Troglio sobre los montos aportados por los inversionistas originales.

“Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude”, completó.

Según la presentación judicial, Troglio y su esposa invirtieron en al menos dos proyectos inmobiliarios ofrecidos por la empresa. En uno de los casos, el entrenador desembolsó unos 64 mil dólares por un departamento, mientras que en otra operación transfirió cerca de 93 mil dólares. Ninguna de las unidades fue entregada y las obras quedaron paralizadas sin explicaciones formales, según explicó. También se indicó que parte de una entrega en dólares de Troglio fue transferida al exterior. El entrenador trabajaba entonces en Honduras y envió el dinero a cuentas en Estados Unidos, que figuraban a nombre de uno de los responsables de la firma denunciada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEO. Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

River pateó un tablero ya revuelto

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

Colapinto terminó por arriba de Gasly

ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Quebró Garbarino, un ícono de la venta de electrodomésticos

El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino

Trump recibió a Messi en medio de elogios y bromas
Últimas noticias de La Ciudad

Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes

Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue

De Berisso y en pareja, la vuelta al país en bicicleta

Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Espectáculos
“Ted”: el osito más picante vuelve a la tevé
La Portuaria: “La mejor manera de abordar las cosas es poética y humorística”
La Charo: magia ancestral al ritmo del techno pop
Paula se hartó de Zaira: “No me metas más en el medio”
Lily Allen se vistió con las pruebas del engaño de su ex
Información General
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Policiales
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Una joven superó el shock y pudo contar un abuso
Se negó a declarar el acusado de abuso en un hogar
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
Trump recibió a Messi en medio de elogios y bromas
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes: ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River pateó un tablero ya revuelto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla