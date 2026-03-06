ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Doce millones de dólares que los kinesiólogos matriculados en la Provincia fueron juntando para garantizarse una vejez lo más tranquila que se pueda, al menos con una jubilación digna, quedaron atrapados en las columnas y paredes de los edificios sin terminar de la constructora platense ABES, que acumula denuncias por los delitos de presunta estafa y administración fraudulenta en la Justicia local.

Entre los denunciantes, ahora se supo, está la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires. La entidad invirtió sus millones en distintos emprendimientos inmobiliarios de la firma denunciada. “Eran fondos destinados a sostener futuras jubilaciones”, declaró Juan Felipe Orta, titular de la Caja, según publicó Clarín.

El caso cobró mayor notoriedad ya que entre los denunciantes se encuentra también el exdirector técnico de Gimnasia Pedro Troglio.

La inversión fue hecha por la anterior gestión de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos bonaerenses, con el objetivo de adquirir 34 departamentos en distintos edificios en construcción y una participación del 25% en el hotel Argoth (56, 1 y 2).

“Los fondos invertidos corresponden al patrimonio previsional colectivo”, agregó Orta, quien asegura que “no se trata de recursos discrecionales, sino del ahorro destinado a sostener futuras jubilaciones”.

La entidad tiene una de las seis demandas en curso. Según se indicó, a poco de asumir el equipo de conducción actual constató que no se habían entregado los departamentos, las obras presentaban un avance cercano al 50% y se encontraban paralizadas.

Yacoub Real Estate & Developers, desarrolladora inmobiliaria platense, compró ABES y si bien no trascendieron detalles de la operación anticipa novedades en los próximos días.

Por su parte, exentrenador de Gimnasia y actual director técnico de Banfield, expuso públicamente cómo fue captado para invertir en fideicomisos en pozo de la firma. “Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando”, contó el entrenador, al describir el modo en que se generaba el vínculo inicial. Según explicó, la propuesta incluía la compra de departamentos con promesas de renta mensual y plazos de entrega que, con el paso del tiempo, dejaron de cumplirse. “Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 ó 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, relató Troglio.

A fines del año pasado, la empresa cambió de firma y la constructora indicó que el emprendimiento quedaría en manos de una nueva administración. “No van a reconocernos nada”, sostuvo Troglio sobre los montos aportados por los inversionistas originales.

“Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude”, completó.

Según la presentación judicial, Troglio y su esposa invirtieron en al menos dos proyectos inmobiliarios ofrecidos por la empresa. En uno de los casos, el entrenador desembolsó unos 64 mil dólares por un departamento, mientras que en otra operación transfirió cerca de 93 mil dólares. Ninguna de las unidades fue entregada y las obras quedaron paralizadas sin explicaciones formales, según explicó. También se indicó que parte de una entrega en dólares de Troglio fue transferida al exterior. El entrenador trabajaba entonces en Honduras y envió el dinero a cuentas en Estados Unidos, que figuraban a nombre de uno de los responsables de la firma denunciada.