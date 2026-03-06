Se tensa más la cuerda: entre el Gobierno e industriales

El debate sobre el rumbo productivo volvió a escalar entre el Gobierno y el sector industrial. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia de apertura comercial de la administración de Javier Milei y cuestionó con dureza el modelo industrial que predominó en el país durante las últimas décadas. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respondieron con un llamado al respeto institucional y al diálogo, mientras que cámaras empresarias bonaerenses alertaron sobre el deterioro de la actividad y el impacto en las empresas.

Caputo expuso este jueves ante empresarios en la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. Allí sostuvo que el modelo económico impulsado por el Gobierno busca dejar atrás un esquema que, según afirmó, no logró consolidar una industria competitiva.

“Vamos al debate sobre potencia industrial versus modelo aperturista. ¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno de ustedes la Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años ni siquiera pudo hacer crecer el empleo. Era un modelo prebendario”, afirmó el ministro.

Caputo defendió la orientación económica de la gestión libertaria y aseguró que el programa oficial busca construir una economía más eficiente. “Este modelo es eficiente, moral y justo”, sostuvo.

En relación con la actividad económica, el ministro destacó que durante 2025 once de los quince sectores relevados por el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registraron crecimiento. También reiteró que el Gobierno no evalúa una devaluación del peso.

“Devaluar es bajar el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó.

Desde la UIA optaron por responder con un tono más moderado, aunque marcaron sus diferencias con la mirada oficial.

El presidente de la entidad, Martín Rapallini, reclamó respeto institucional y destacó la necesidad de mantener canales de diálogo con el Gobierno. “Argentina necesita recuperar la confianza y el respeto para generar un clima empresario esencial para esta etapa”, afirmó.

El dirigente industrial evitó entrar en confrontaciones directas con el Presidente, aunque planteó la importancia de sostener el vínculo entre el sector público y privado. “Es fundamental el diálogo porque hay que recrear la confianza para que haya inversión”, señaló en declaraciones radiales.

Rapallini indicó que la UIA mantiene contacto permanente con el Ministerio de Economía y con la Secretaría de Industria, y expresó la expectativa de concretar en algún momento una reunión con el jefe de Estado.

En paralelo, entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires difundieron un documento conjunto en el que manifestaron su preocupación por la situación del sector productivo.