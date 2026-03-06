Protesta de docentes por la pérdida de horas de clases

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Docentes del colegio industrial Albert Thomas se movilizaron ayer a la Dirección de Educación Provincial Técnico-Profesional en rechazo a la pérdida de las horas de clases que venían dictando en el colegio de 1 y 57.
Sostienen que la cartera educativa “incumplió” con un compromiso asumido en los últimos años al aplicar una serie de movimientos estatutarios que “para muchos de nosotros derivaron en la pérdida de toda nuestra carga horaria”.
El conflicto fue planteado años atrás en escuelas técnicas de La Plata, aunque cobró mayor relevancia el año pasado por el temor de los docentes de los colegios industriales a ser “corridos” de sus horas de clase.
Se menciona como inicio del conflicto la caída del convenio que la cartera educativa tenía con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que incluía un sistema de acceso a la docencia basado en concursos. Desde entonces, quedaron expuestos a “desplazamientos”, afirmaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí