Protesta de docentes por la pérdida de horas de clases

Docentes del colegio industrial Albert Thomas se movilizaron ayer a la Dirección de Educación Provincial Técnico-Profesional en rechazo a la pérdida de las horas de clases que venían dictando en el colegio de 1 y 57.

Sostienen que la cartera educativa “incumplió” con un compromiso asumido en los últimos años al aplicar una serie de movimientos estatutarios que “para muchos de nosotros derivaron en la pérdida de toda nuestra carga horaria”.

El conflicto fue planteado años atrás en escuelas técnicas de La Plata, aunque cobró mayor relevancia el año pasado por el temor de los docentes de los colegios industriales a ser “corridos” de sus horas de clase.

Se menciona como inicio del conflicto la caída del convenio que la cartera educativa tenía con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que incluía un sistema de acceso a la docencia basado en concursos. Desde entonces, quedaron expuestos a “desplazamientos”, afirmaron.