Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue

Tras purgar 6 años de condena en un Instituto de Menores, un joven de 25 años quedó en libertad y resolvió crear una biblioteca en el barrio El Palihue.

Nicolás Pereyra contó su historia de vida, en la que estuvo en el Instituto de Menores “Almafuerte” y cuando recuperó la libertad fundó la biblioteca “La Esperanza”, en 122 y 600.

Mientras los chicos del barrio le dicen que son “famosos” ante la exposición pública que tomó el gesto de Nicolás, él mismo les dice que “escriban sus sueños”, según le contó a la radio FM La Redonda.

“Estuve 6 años en un instituto de menores y estando adentro me acerqué a los libros para distraerme de todos los líos que hay ahí. Empecé a asistir a todos los talleres porque buscaba algo que me de paz, y de pronto pasé a ser el chico que estaba en el rincón, que leía libros, el que compartía poesías o que cantaba solo”, recordó.

“Cuando empecé a leer, me empezó a despejar la mente ‘una banda’”, prosiguió. “Ya le decía a mi familia que no era necesario que fueran a visitarme, ya estaba tranquilo y cada vez más metido en la biblioteca. Leía mucho para mejorar las poesías que escribía. Antes de todo eso yo no era ni de leer ni de escribir. Pero adentro leía cualquier tipo de libros”.

Ya de nuevo en libertad, tenía en claro que debía darle continuidad a su nueva pasión. “Cuando salí y volví al barrio empecé a contar lo que había hecho. En el Instituto me dieron medallas y reconocimientos, y los pibes me decían ‘mirá como cambió este loco’. Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros”, contó Nicolás.