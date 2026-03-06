Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras purgar 6 años de condena en un Instituto de Menores, un joven de 25 años quedó en libertad y resolvió crear una biblioteca en el barrio El Palihue.
Nicolás Pereyra contó su historia de vida, en la que estuvo en el Instituto de Menores “Almafuerte” y cuando recuperó la libertad fundó la biblioteca “La Esperanza”, en 122 y 600.
Mientras los chicos del barrio le dicen que son “famosos” ante la exposición pública que tomó el gesto de Nicolás, él mismo les dice que “escriban sus sueños”, según le contó a la radio FM La Redonda.
“Estuve 6 años en un instituto de menores y estando adentro me acerqué a los libros para distraerme de todos los líos que hay ahí. Empecé a asistir a todos los talleres porque buscaba algo que me de paz, y de pronto pasé a ser el chico que estaba en el rincón, que leía libros, el que compartía poesías o que cantaba solo”, recordó.
“Cuando empecé a leer, me empezó a despejar la mente ‘una banda’”, prosiguió. “Ya le decía a mi familia que no era necesario que fueran a visitarme, ya estaba tranquilo y cada vez más metido en la biblioteca. Leía mucho para mejorar las poesías que escribía. Antes de todo eso yo no era ni de leer ni de escribir. Pero adentro leía cualquier tipo de libros”.
Ya de nuevo en libertad, tenía en claro que debía darle continuidad a su nueva pasión. “Cuando salí y volví al barrio empecé a contar lo que había hecho. En el Instituto me dieron medallas y reconocimientos, y los pibes me decían ‘mirá como cambió este loco’. Antes me gustaba la esquina, ahora me gustan los libros”, contó Nicolás.
LE PUEDE INTERESAR
De Berisso y en pareja, la vuelta al país en bicicleta
LE PUEDE INTERESAR
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí