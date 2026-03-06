Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Entre una intendenta y un ministro

Cruce por la seguridad en la Provincia

Cruce por la seguridad en la Provincia

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López / web

6 de Marzo de 2026 | 02:46
Edición impresa

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió ayer al cruce de los dichos de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, luego de que la jefa comunal cuestionara la gestión del gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local.

Al pronunciar su discurso, la vicepresidenta del PRO agradeció el respaldo electoral al oficialismo local en los últimos comicios y marcó diferencias con la administración provincial.

“Hace tiempo que el gobernador no gobierna, no gestiona ni soluciona los problemas; solo lo escuchamos quejarse del gobierno nacional o discutir internas partidarias. Vicente López es distinto. Y acá, con todo lo que hay que mejorar, las cosas funcionan”, sostuvo Martínez.

En ese marco, cuestionó la política de seguridad y educación de la Provincia al advertir por el avance del delito y el incumplimiento del calendario escolar.

“Por eso no voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”, advirtió.

A eso, Alonso respondió a través de la red social X, acusando a la jefa comunal y al PRO de ser “cómplices de un gobierno nacional que le niega a la Provincia recursos que nos corresponden por ley. No se los niega al Gobernador: se los niega al pueblo de la provincia, se los niega a los vecinos de Vicente López”.

En el mismo mensaje, el funcionario agregó: “Si lo que demanda son obras, sea coherente y hágase eco de este reclamo”.

El ministro también defendió la gestión bonaerense y afirmó que “decir que la Provincia ‘no gestiona’ es ignorar que sostiene salud, educación, obras en los 135 municipios y seguridad, reflejada en los mejores indicadores de la historia”.

Además, cuestionó los planteos de la intendenta sobre la política de seguridad y señaló que “los fondos de seguridad no son un cheque para hacer marketing político: son recursos públicos para fortalecer una estrategia que viene dando resultados positivos comprobados”.

En el cierre de su publicación, Alonso también criticó al PRO por su paso por el gobierno provincial y nacional: “Lamento profundamente que esté en contra de que la Policía cuente con el equipamiento que merece. Pero me hace sentido: cuando a su partido le tocó gobernar, hicieron una gestión miserable que pulverizó los salarios de la Policía y diezmó la flota de patrullas, dejando en funcionamiento solo 790 para toda la provincia. No tienen cara”.

 

