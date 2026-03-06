Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura

CONTACTOS

Cursos de italiano

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata comunica que está abierta la inscripción para los cursos de italiano, en sus distintos niveles, que comenzarán el 16 de marzo. Informe e inscripción, de lunes a viernes, de 15 a 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Para información por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.’’

DISCAPACIDAD Y AUTISMO

Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada organizó una charla para el 10 de marzo, a las 10, sobre mujeres con discapacidad y el autismo en mujeres. Se desarrollará en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). La actividad es gratuita.

LIBERTAD: TALLER DE LECTURA

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.