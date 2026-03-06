Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Encuesta del banco central

Las consultoras ajustan hacia arriba la inflación

Esperan una aceleración en el total anual, pero un dólar más estable, al igual que el crecimiento de la economía, que pronostican casi nulo

las consultoras aumentaron sus previsiones de inflación/archivo

6 de Marzo de 2026 | 02:47
Edición impresa

Los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA).

Los analistas corrigieron todas sus proyecciones al alza y en el informe publicado a principios del mes pasado las principales consultoras del país esperaban una inflación de 22,4% para 2026. Ahora la elevaron a 26,1%. Los analistas ya pisaron en falso al pronosticar un inflación de 2,4% para enero y más tarde el Indec informó que la suba de 2,9%.

El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas

Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero -que fue del 2,9%- y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2%. En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%.

El IPC de febrero sería del 2,7% (+0,6 puntos porcentuales respecto del REM previo), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (+0,4 puntos respecto del REM previo).

Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes estimaron un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una una variación interanual del 17,9% para la divisa estadounidense, quedando por debajo de la inflación esperada.

Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.

El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PBI, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.

Producto Bruto Interno (PBI): el cuarto trimestre del 2025 habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 puntos respecto al REM previo). Para el primer y segundo trimestre del año el crecimiento sería de 1% (+0,1 puntos) y 0,9% (-0,1 puntos) respectivamente.

Tasa de desempleo: para el cuarto trimestre del año pasado se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al último REM. El mismo número se repite para el cuarto trimestre del 2026, argumentando que no habrán grande cambios en la desocupación.

Comercio exterior: las exportaciones generarán U$S92.737 millones (+U$S852 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones U$S80.204 millones (-U$S506 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de U$S12.533 millones (+U$S1.358 millones que en la última proyección).

 

