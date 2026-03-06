Las consultoras ajustan hacia arriba la inflación

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Esperan una aceleración en el total anual, pero un dólar más estable, al igual que el crecimiento de la economía, que pronostican casi nulo
Los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA).
Los analistas corrigieron todas sus proyecciones al alza y en el informe publicado a principios del mes pasado las principales consultoras del país esperaban una inflación de 22,4% para 2026. Ahora la elevaron a 26,1%. Los analistas ya pisaron en falso al pronosticar un inflación de 2,4% para enero y más tarde el Indec informó que la suba de 2,9%.
El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas
Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero -que fue del 2,9%- y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2%. En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%.
El IPC de febrero sería del 2,7% (+0,6 puntos porcentuales respecto del REM previo), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (+0,4 puntos respecto del REM previo).
Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes estimaron un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una una variación interanual del 17,9% para la divisa estadounidense, quedando por debajo de la inflación esperada.
LE PUEDE INTERESAR
Cruce por la seguridad en la Provincia
LE PUEDE INTERESAR
Embajadora de la Soberana Orden de Malta en La Plata
Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.
El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PBI, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.
Producto Bruto Interno (PBI): el cuarto trimestre del 2025 habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 puntos respecto al REM previo). Para el primer y segundo trimestre del año el crecimiento sería de 1% (+0,1 puntos) y 0,9% (-0,1 puntos) respectivamente.
Tasa de desempleo: para el cuarto trimestre del año pasado se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al último REM. El mismo número se repite para el cuarto trimestre del 2026, argumentando que no habrán grande cambios en la desocupación.
Comercio exterior: las exportaciones generarán U$S92.737 millones (+U$S852 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones U$S80.204 millones (-U$S506 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de U$S12.533 millones (+U$S1.358 millones que en la última proyección).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí