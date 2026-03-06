Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Al paro por 5 días de los docentes universitarios que comenzará el lunes 16 de marzo, se suma una propuesta de gremios del sector para extenderlo por tiempo indeterminado.
La idea de extender la medida de fuerza fue realizada por una asociación de docentes de la UBA. Se trata de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA. Integra la central nacional Conadu Histórica, que no tiene incidencia en La Plata.
No se sabe aún si la Federación Nacional Docente Universitarios (Conadu) adoptará una medida similar. En Conadu está la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp).
El cese de actividades por tiempo indeterminado aparece como herramienta de presión para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se concrete “el pago de un aumento del 51 por ciento adeudado por la recomposición salarial”.
El plenario de secretarios y secretarias generales de Conadu se reunió a fines de febrero, momento en el que se declaró “en sesión permanente ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en la calle y el Congreso votó seis veces; y convocó a una semana de paro que arranca el 16 de marzo, como primer mojón de un plan de acción que continuará profundizándose hacia el paro por tiempo indeterminado si no se cumple la Ley”, anticiparon en Conadu, la federación que integran los docentes universitarios platenses.
El 9 de marzo está previsto que arranque el ciclo lectivo en la Escuela Anexa y en el Liceo Victor Mercante; en el Nacional comienza el 16 de marzo y en la misma fecha arrancará en el Bachillerato de Bellas Artes.
En el caso de las facultades, tienen el inicio de actividades en diferentes fechas a lo largo de este mes y en abril.
