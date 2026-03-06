Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan

el departamento compartido, una opción en avance por la crisis / web

Aunque el pago del alquiler continúa siendo una prioridad para la mayoría de los inquilinos, cada vez son más quienes deben recurrir a distintas estrategias financieras para cubrir los gastos mensuales en la Ciudad. Planes de pago para servicios, uso de ahorros o ayuda familiar aparecen como recursos frecuentes en un contexto económico ajustado.

Según un informe de la organización Tejido Urbano basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el porcentaje de hogares inquilinos que no utiliza ninguna estrategia financiera para afrontar sus gastos cayó del 53,5% en 2022 al 47% en 2025. En paralelo, creció el uso de ahorros previos: el llamado “desahorro” pasó del 35,6% en 2022 al 39,6% en 2025.

A su vez, el acceso al crédito también se expandió. Los hogares que recurrieron a préstamos bancarios para sostener gastos aumentaron del 10,6% al 18,1% en ese mismo período, mientras que quienes apelan a algún tipo de préstamo —formal o informal— ya representan el 37,4% del total.

En la práctica cotidiana del mercado inmobiliario local, estas estrategias también empiezan a verse.

Llegar a fin de mes

La martillera Mariana Valverde explicó que, si bien el pago del alquiler se mantiene relativamente estable, en algunos casos los locatarios optan por financiar otros gastos básicos para poder sostener el resto de las obligaciones.

“Nos ha sucedido el caso de varios locatarios que hicieron planes de pago para el servicio de luz o gas”, señaló. En ese sentido, explicó que las prestadoras permiten refinanciar deudas y organizar pagos en cuotas, lo que da cierto margen a los hogares cuando los consumos aumentan.

“Prestadoras como Camuzzi o Edelap permiten financiar deuda y armar planes de pago. Muchos locatarios usan la tarjeta de crédito para adherirse a esos planes”, detalló.

De todos modos, aclaró que no se trata de una situación generalizada. “Esto es excepcional. No es la regla, pero sí lo hemos visto en algunos casos”, indicó.

Valverde también remarcó que, por ahora, los alquileres se pagan con normalidad. “Los pagos los estamos recibiendo vía transferencia en un solo envío y en término”, afirmó.

Menos personas viviendo solas

Otra tendencia que avanza es la reducción de hogares unipersonales. Compartir vivienda o mudarse con familiares aparece como una forma de bajar costos.

“Hoy es menor la cantidad de personas que viven solas en comparación a años anteriores. Se mitiga el gasto si se comparte la responsabilidad de pago”, explicó Valverde.

En algunos casos, se producen cambios luego de haber firmado contrato. “Nos ha pasado que los locatarios alquilaron y luego rescindieron para irse a vivir con un amigo o porque su pareja se mudó al departamento”, contó.

La martillera Mirta Libera también observó situaciones similares. Según detalló, cerca del 97% de los inquilinos paga en tiempo y forma, mientras que un pequeño porcentaje se retrasa pero termina abonando dentro del mismo mes. “Los alquileres tienen subas como otras cosas, aunque menos que los servicios. Pero el combo del mes se ajustó en general: transporte, comienzo de clases, todo suma”, señaló.

Ese contexto llevó a algunos cambios en la dinámica familiar. “Se han registrado algunos casos de regreso a la casa paterna o de juntarse con otros para compartir gastos”, indicó.

Cuando se usan los ahorros

En ciertos casos, los ahorros terminan siendo el último recurso para sostener el alquiler.

Libera relató dos situaciones recientes que reflejan esta realidad. En un caso, una joven que se quedó sin empleo decidió utilizar sus ahorros para mantenerse mientras buscaba trabajo.

“Se mantuvo con los ahorros para todo, pero como no consiguió otro trabajo se fue a vivir con los padres. Cumplió bien y se retiró porque no podía pagar más”, explicó.

En otro caso, una pareja también recurrió a los ahorros tras una reducción de ingresos. Finalmente, optaron por mudarse a una vivienda más económica. “Hizo lo imposible para quedarse, pero no quería endeudarse y buscó algo más chico”, dijo.

Ayuda familiar y atrasos puntuales

La martillera Gisela Agostinelli señaló que el pago del alquiler sigue siendo una prioridad para los inquilinos, aunque en algunos casos se producen atrasos temporales.

“La primera opción suele ser pedir ayuda a la familia. Tenemos locatarios que sabemos que piden préstamos, pero en primera instancia recurren a familiares”, explicó.

También se registran demoras vinculadas a la dinámica laboral. “Hay gente que se atrasa porque tardaron en pagarle en el trabajo y eso genera una cadena en el cumplimiento de obligaciones”, señaló.

Aun así, destacó el esfuerzo que hacen los inquilinos para cumplir. “Con esfuerzo y sacrificio, los locatarios pagan el alquiler”, afirmó.

En el caso de los locales comerciales ocurre algo similar: los comerciantes suelen comunicarse si tienen dificultades. “Si no llegan, llaman y avisan que tuvieron inconvenientes y que la semana siguiente se acercan a pagar el saldo”, detalló.

Un mercado que todavía resiste

Para el martillero Ramón Penayo, el panorama económico general también influye en el mercado inmobiliario.

“Está complicado el asunto. No hay consumo y eso se siente en todos lados”, afirmó. Según su experiencia, el movimiento es menor que en años anteriores y “después del 20 ya no hay efectivo en la calle”.

Aun así, destacó que los pagos de alquiler se siguen cumpliendo. “Todavía se está cumpliendo, no hay una morosidad grande por ahora”, indicó.

Penayo consideró que el principal problema es el poder adquisitivo. “El sueldo promedio está entre 1 millón 200 y 1 millón 500 mil pesos y mantener un chico estudiando en La Plata es difícil. Solo el alquiler de un monoambiente ronda los 300”, explicó.