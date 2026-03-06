Beneplácito del Concejo por el 142 aniversario de EL DIA

El Concejo Deliberante platense votó ayer por unanimidad un beneplácito por el 142 aniversario de EL DIA. El reconocimiento fue presentado por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, pero acompañado en el recinto por los ediles de todas las fuerzas políticas.

Durante su exposición, se fundamentó la votación en que EL DIA, fundado en 1884, representa una de las instituciones más prestigiosas de La Plata, en términos del ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pero, por sobre todas las cosas, un actor en la construcción de la memoria viva de la Ciudad, creció al calor de su fundación y hoy forma parte de nuestra identidad”.