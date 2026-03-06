Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan

El acto, brevísimo y protocolar. Apenas cinco minutos. Y en el que pesaron más los gestos que las palabras. Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Lo hizo ante el presidente, Javier Milei, con presencia de su antecesor y de casi todos los funcionarios del Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El que no estuvo fue Sebastián Amerio, exnumero dos de la cartera judicial que se enteró que sería reemplazado por Santiago Viola (estrecho colaborador de Karina) mientras presidía la comisión de administración del Consejo de la Magistratura. Amerio respondía al asesor Santiago Caputo, quien en el acto solo atinó a poner una de sus mejillas y ni siquiera se quitó las manos de los bolsillos cuando la hermana del Presidente se acercó a saludarlo con un beso.

El frío saludo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. En ese registro quedó inmortalizada también una escena muy comentada: justo detrás de Karina Milei avanza Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista y camarista de la Casación Federal, que dejó una de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando trascendió que había festejado su cumpleaños en una mansión atribuida al tesorero Pablo Toviggino. Mahiques padre casi que se choca de frente con el asesor Caputo, pero evitan el saludo. Más tarde circuló que se habían reunido a solas.

Acaso en otro intento por apagar la interna expuesta en el Gobierno, también hubo versiones de un encuentro cara a cara entre el saliente Amerio y el flamante ministro de Justicia.

Contraste

El contraste entre la distancia manifiesta entre Karina Milei y Santiago Caputo lo marcó el saludo del asesor con el mandatario. En este caso sí hubo intercambio de abrazos y al Presidente se lo vio afectuoso, dedicándole siete palmadas.

El jefe de Estado también se mostró cálido con Daniel Scioli, con quien hubo bromas y beso. A la par que conversó animadamente con Mahiques padre y correspondió con un apretón de manos al secretario Viola.

Con más presencia de ministros que jueces, a la jura de Mahiques acudieron Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mario Lugones (Salud); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Sandra Pettovello (Capital Humano), a quien se vio emocionada hasta las lágrimas con la partida de Cúneo Libarona. Faltaron con aviso Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

Entre los presentes se contaron además la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich y el titular del Banco Central, Santiago Bausil.

También estuvo el clan Menem completo: el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados, Sharif Menem.

Poca presencia judicial

Llamó la atención la poca presencia de la “familia judicial”, de la que los Mahiques son viejos exponentes. Además del padre del ministro, estuvieron sus hermanos, Ignacio, fiscal de instrucción porteño con un rol preponderante en causas contra Cristina Kirchner; y Esteban, con cargo en Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

También fue de la partida el integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exviceministro de Germán Garavano durante el macrismo, Santiago Otamendi.

Además, asistieron el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como fiscal general porteño, Javier Martín López Zavaleta.

A todos se los vincula con el histórico articulador de Mauricio Macri con la Justicia, Daniel Angelici. De hecho, fue de su mano que Juan Bautista Mahiques llegó a ser funcionario del ministerio de Justicia en el gobierno de Cambiemos, cuando ofició como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, desde donde influyó en el nombramiento de jueces nacionales y federales.

Desde entonces, sus relaciones con el poder, dentro y fuera de la Justicia, se multiplicaron. Fue nombrado presidente la Asociación Internacional de Fiscales; llegó a integrar la Comisión de Ética de la Conmebol y el año pasado Claudio “Chiqui” Tapia lo designó como vicerrector de Universidad del Fútbol Argentino, un cargo del que -según dijo el flamante ministro- desistió.

Pese a que en la jura de ayer había más funcionarios que magistrados, Mahiques tiene estrechos vínculos con muchos jueces y fiscales. Con algunos de ellos y junto a su padre (además de empresarios, un exespía y funcionarios judiciales) fue que participó del polémico viaje a la estancia del empresario inglés vinculado a Macri, Joe Lewis, en Lago Escondido. Por ese episodio, que se conoció en diciembre de 2022, fueron investigaron por dádivas y finalmente sobreseídos.