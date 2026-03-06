“Fraude eléctrico” en dos barrios cerrados

Detectaron “fraude eléctrico” en un loteo de Villa Elvira, a la altura de las calles 122 y 643, donde 30 viviendas eran abastecidas mediante una conexión fraudulenta a través de un transformador de 40 kVA, que fue retirado por personal de Edelap, informaron fuentes de la distribuidora.

La compañía también detectó 27 viviendas en situaciones fraudulentas en el barrio “El Rodeo”, sobre Ruta 215 camino a Brandsen. Los casos involucraban medidores adulterados y conexiones directas a la red de distribución, impidiendo el correcto registro del consumo, se indicó.

Edelap informó que se labraron actas, eliminaron el riesgo eléctrico detectado y priorizaron la seguridad de las personas y la integridad de la red de distribución.

También se indicó que la detección de fraude eléctrico habilita a Edelap a efectuar: el cobro retroactivo de la energía consumida y no registrada, con un recargo del 40%; la suspensión inmediata del suministro a los usuarios involucrados; y la presentación de la denuncia penal pertinente.

Se pueden realizar denuncias de manera anónima al 0800-222-3335.