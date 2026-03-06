Quebró Garbarino, un ícono de la venta de electrodomésticos

La larga crisis de Garbarino llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía.

La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021.

La magnitud del colapso se refleja en los números actuales. La compañía llegó a tener más 200 sucursales y casi 5.000 empleados; hoy apenas sobrevive con 18 trabajadores y solo tres tiendas operativas. Además, acumula miles de juicios laborales pendientes de pago que continúan sumándose al expediente concursal.

Según surge de la resolución judicial, Garbarino no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración de deuda. Tampoco prosperó la instancia de cramdown, el mecanismo previsto por la ley que permite que terceros presenten propuestas para quedarse con la empresa y continuar con su operación.

En el registro de salvataje solo se había anotado la sociedad financiera Vlinder, que finalmente no presentó una propuesta formal. Ante la falta de un plan viable, el tribunal aplicó lo previsto en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.

La resolución marca el cierre de uno de los colapsos empresariales más emblemáticos del retail argentino en los últimos años.

Con la quiebra decretada, la empresa queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes. Desde ahora, el control del patrimonio pasará a la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar los activos disponibles.