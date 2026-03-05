Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cruces en el Concejo por la inseguridad en La Plata

Foto: Iván Campos

5 de Marzo de 2026 | 13:09

La inseguridad en La Plata se metió de lleno en el recinto en la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante local, en la que oficialismo y oposición se cruzaron por las políticas implementadas para la prevención del delito. Mientras que el PRO y LLA cuestionaron la falta de inversión de la Comuna en el área de la Seguridad, el peronismo reprochó la politización del tema y cuestionó la falta de recursos originados en impuestos nacionales y provinciales que retornan a la Ciudad. 

Fue a partir de la presentación de un proyecto de ordenanza para la declaración de la emergencia en seguridad, que brinde al Intendente herramientas para facilitar políticas para la prevención del delito. 

La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, quien explicó que la medida ya fue implementada con éxito en Nueva York, Medellín y Nuevo México, así como CABA, Rosario y Córdoba Capital, y que “es necesaria porque la inseguridad es el principal problema de La Plata, los vecinos tienen miedo y Alak sólo destinó el 7 por ciento del Presupuesto municipal al área”, se quejó. E insistió en que el jefe comunal debe “dar explicaciones cada tres meses sobre las medidas y sus resultados” en esa materia.

Desde la bancada libertaria, su presidente, Guillermo Bardón, reiteró sus quejas por la adquisición que el Municipio realizó de nuevas camionetas para patrullaje local pero que “están estacionadas en un galpón del Centro Operativo Municipal (COM), de 20 y 50, pero la Comuna no tiene choferes para hacerlas circular. No se ven en los barrios”, reclamó.

Su compañero de bancada y flamante presidente de la comisión de Seguridad, Juan Pablo Allan, criticó que el Municipio “no reconozca que la inseguridad es el principal problema de la Ciudad, como sí lo hicieron otras Comunas, incluso del peronismo, como Ezeiza y Lanús, en las que los intendentes adquirieron tasers y patrullajes de refuerzo”. Y lanzó: “Acá no hay decisión, no hay inversión y no hay resultados”.

Desde el oficialismo, en tanto, Juan Granillo Fernández recordó que en diciembre pasado el Intendente Alak presentó el Plan de Seguridad y se aprobó en el Concejo la licitación para la contratación de un servicio privado de monitoreo con la incorporación de 1.200 nuevas cámaras en distintos puntos del partido, y la posibilidad de incorporar drones. Al mismo tiempo, reclamó la falta de políticas del Estado nacional para frenar el narcotráfico, “que es un delito federal que tanto nos preocupa”.

En ese contexto, el peronista Sergio Resa advirtió la necesidad de enfocar el problema desde una pregunta: “¿Cuánto pagan los platenses de impuestos nacionales y provinciales?”. Y reveló: “Los platenses pagamos aproximadamente un millón de pesos por año, de los que vuelven a la Ciudad 150 mil. Es decir, el 15 por ciento de lo aportado”.

Y continuó: “De eso que no vuelve al Municipio, el por ciento se queda en el Estado nacional y el otro 50 por ciento, en la Provincia”. Por eso, subrayó, “cuando hablamos de inversión, me gustaría que hablemos de qué está viniendo (en materia de recursos)”.

Multimedia

