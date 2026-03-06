Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes

Finalmente ayer el presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como el nuevo ministro de Justicia de la Nación, según decreto publicado en el Boletín Oficial. Esto abre una nueva etapa en la administración judicial libertaria, que estará signada por la rápida gestión que deberán tener para llenar las más de 300 vacantes que hay de jueces y fiscales nacionales.

Se trataría, dicen fuentes oficiales, de uno de los pedidos que Karina Milei y su entorno le hicieron al nuevo ministro en los días anteriores a asumir. También se lo puso como objetivo el Presidente. “Va a tener que acelerar”, admiten en el entorno de Mahiques.

Obviamente, el nuevo ministro aún no estudió en profundidad el listado completo de candidatos que tiene a disposición Javier Milei para enviar al Senado. Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura es el organismo que hace los concursos y las evaluaciones para enviar luego una terna al Poder Ejecutivo, que posteriormente debe elegir a uno de ellos para elevarlo a la Cámara alta. El Ministerio Público Fiscal hace lo mismo para el caso de los fiscales.

Según fuentes judiciales, al Poder Ejecutivo le fueron enviadas 203 ternas diferentes. Mientras tanto, el Consejo tiene un número menor de concursos en distintas etapas de avance.

En el Gobierno existe cierta ambición por cuatro casilleros clave que todavía se dirimen en el Consejo de la Magistratura: los Juzgados federales 6, 9, 11 y 12 de Comodoro Py, que hoy en día son subrogados por Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Ariel Lijo, respectivamente. Los tres primeros todavía están en instancia de entrevistas personales a cada uno de los postulantes; el último ya está a consideración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del organismo.

El interés y el nivel de impulso político que el Gobierno le puede imprimir a la movilización de ciertas candidaturas estará a cargo del nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, muy ligado a Karina Milei.

Fueros prioritarios

¿Cuáles serán las vacantes prioritarias de Mahiques para el comienzo de su gestión? El nuevo funcionario creería, según ha trascendido, que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar. Como los fueros de Familia. También se avanzaría con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social.

En aquellos casos en los que la negociación política tenga que ser más sofisticada, como los juzgados con competencia electoral (que puede servir como prenda de cambio con los gobernadores), se dejarían para meses posteriores.

La cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40%. Y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%: de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera -desde el regreso de la democracia- que no logró aprobar ni un solo pliego en el Senado desde que Milei juró como presidente, hace más de dos años.

El jefe de Estado confirmó en un reportaje reciente que en las próximas semanas dará luz verde para que se puedan enviar al Congreso aquellos cargos que requieren mayoría simple para ser aprobados. En esta categoría entran los jueces federales, fiscales generales y defensores varios. No así los ministros de la Corte Suprema. O el Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales y titular del Ministerio Público Fiscal, el Defensor General y el Defensor del Pueblo.

El Gobierno había anunciado hace un año y medio que enviaría los pliegos para cubrir más de un centenar de vacantes en la Justicia. Eso nunca se materializó. En la mesa judicial del oficialismo sólo se enfocaron en negociar los dos puestos que estaban libres en la Corte Suprema, nominando al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla. Se sabe el final: nunca prosperó y hasta tuvo ribetes papelonescos.

Como el año próximo serán elecciones presidenciales, lo que tensa la lógica política más de lo habitual, en la Casa Rosada buscan priorizar la discusión de llenar la mayor cantidad de vacantes en las instancias previas a la Corte. “Son aquellos lugares que realmente deciden si uno va preso o no”, afirma una fuente libertaria a modo de explicación.

En el Senado, la Libertad Avanza cuenta con 21 miembros puros luego de que el cordobés Luis Juez se pasara a ese bloque la semana pasada. Para tener la mayoría de la cámara debe juntar unas 16 bancas más. Ya demostró que puede hacerlo en otras votaciones más controvertidas, como en las aprobaciones de la reforma laboral o el Régimen Penal Juvenil.

El Gobierno parece creer que puede negociar las vacantes en los juzgados que son de altísimo interés para los gobernadores. También aconsejan mirar que en el Consejo de la Magistratura hay cerca de 16 vacantes de altísima influencia en trámite: desde tribunales orales federales hasta juzgados de instrucción, cámaras federales y casación penal federal.