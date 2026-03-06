Mercados en baja y dólares en alza por la guerra en Irán

6 de Marzo de 2026 | 02:50 Edición impresa

Los dólares en sus distintas versiones retomaron las alzas y el oficial se consolidó por encima de los $1.400.

El dólar mayorista trepó $8,50 hasta los $1.409 para la venta.

En el segmento minorista, la divisa subió 0,7% en el Banco Nación y se vendió a $1.430.

En paralelo, el dólar blue bajó a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) cotizó estable a $1.473,86. Mientras que el dólar MEP subió 0,2% a $1.431,16.

El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.859.

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó prácticamente sin variaciones a $1.464,34.

Las acciones y bonos anotaron bajas generalizadas, y el riesgo país se aceleró a 546 puntos básicos, en medio de un mal clima global, donde las principales bolsas del mundo replicaron esta tendencia.

En el segmento de renta fija, el sesgo bajista dominó al mercado internacional, lo que volvió a presionar a los activos emergentes (ETF EMB -0,6%). En este contexto, los bonos Globales retrocedieron entre 0,4% y 0,6% en la jornada, recortando parte de los avances observados el miércoles.

Por otro lado, los bonos dollar-linked acompañaron la suba del dólar y subieron un 0,25% promedio. El segmento CER a su vez alternó alzas y bajas a lo largo de la curva y quedó en promedio cais sin cambios.

El S&P Merval bajó 0,2% a 2.574.023,49 puntos básicos, mientras que en dólares recortó a 1.748,51 unidades.

Los ADRs anotaron caídas generalizadas de hasta 6% de la mano de los papeles bancarios: Grupo Supervielle cede 6,2%, seguida de Grupo Financiero Galicia (-4,1%) y Banco Macro (-3,4%), Telecom (-4,7%), IRSA (-4,2%) y Central Puerto (-3,1%).

Los bonos soberanos en dólares operaron con caídas generalizadas de hasta 1%.

El Banco Central (BCRA) aceleró la compra de divisas en el mercado cambiario, al adquirir otros U$S124 millones.

Así, amplió el acumulado de 2026 a casi U$S3.000 millones.

De todos modos, las reservas brutas cayeron y perforaron los U$S46.000 millones.

Los activos internacionales de la entidad retrocedieron U$S383 millones y se ubicaron en U$S45.825 millones, ante la caída de cotizaciones, lo que implicó una merma de unos U$S200 millones, y pagos a organismos internacionales, por unos U$S30 millones.