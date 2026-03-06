Sumario contra la UTA y ferroviarios por el paro

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social, le inició ayer sumarios a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el incumplimiento de conciliaciones obligatorias dictadas en el último paro de la CGT, y advirtió que se evalúan multas económicas por las infracciones cometidas.
“En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado”, señaló el organismo en un comunicado. Según se indicó, “el Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Por otra parte, el Estado nacional convocó para hoy a la discusión paritaria al gremio UPCN, que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.
