El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró ayer que le pidió la renuncia “a todos los funcionarios políticos”, incluido el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo. Se trata de un cambio sensible porque era el hombre que investigaba presuntas irregularidades en los balances la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y había pedido veedores para la entidad.
En su lugar trascendió que asumirá Alejandro H. Ramírez, abogado que ha litigado contra la AFA.
Pese a la decisión de Mahiques, Vítolo afirmó en díalogo con la prensa que “nadie” le pidió la renuncia. El funcionario que había llegado al cargo por impulso de Santiago Caputo, advirtió: “Hoy (por ayer) presenté una resolución para que se autoricen los veedores en la Superliga luego del pedido para la AFA” e insistió: “Me designó el Presidente y sigo trabajando, lo que no significa que no vaya a pasar otra cosa”.
El nuevo ministro también avanzó con cambios en los demás organismos que dependen de Justicia: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro. En este último caso, se confirmó que Santiago Castro Videla será reemplazado por Sebastián Amerio, en una suerte de compensación para quien hasta esta semana era vice del Ministerio de Justicia y también respondía al asesor presidencial.
Sobre estos movimientos, Mahiques ratificó: “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo”. Aclaró que “todavía no dejaron los cargos”, pero “se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”.
Consultado sobre sus vínculos con la AFA y con Tapia, quien el año pasado lo designó como vicerrector de la Universidad del Fútbol, el ministro reconoció: “Los conozco a Toviggino, a Tapia, a Malaspina [por Cristian, el presidente de Argentinos Juniors]. Fui fiscal general de la Ciudad y creé la Fiscalía de Espectáculos Masivos para investigar la violencia en los estadios de fútbol” y remarcó: “Los conozco socialmente a todos. Pero no soy amigo de ninguna de las personas que se dice. Ninguno vino a mi cumpleaños ni a mi casamiento”.
Además, negó que su padre Carlos, camarista de Casación Penal, haya festejado su cumpleaños en la quinta de Pilar atribuída a Toviggino: “Las cosas que se dicen que sucedieron no sucedieron. No es real. Esas fiestas no se hicieron. Por lo menos, yo no participé”.
Para comentar suscribite haciendo click aquí