Alacranes, lagartijas y ratas: sorpresa en la Ciudad

El verano platense no solo trajo calor, sino también una avanzada de especies de fauna urbana, como ratas, alacranes y lagartijas, que mantiene en vilo a los vecinos.

La mayor preocupación se concentra en la Escuela Técnica Albert Thomas (1, 57 y 58), donde la aparición de dos alacranes en una semana disparó las alarmas de padres y docentes, quienes exigen fumigaciones urgentes para proteger a los cientos de alumnos que asisten al establecimiento.

En paralelo, el corazón de la ciudad sufre el avance de los roedores. Vecinos de Plaza Moreno denunciaron la presencia de ratas muertas y ejemplares merodeando los cestos de basura, incluso en el sector de juegos infantiles de 14 y 50, un foco de riesgo sanitario evidente ya señalado en las últimas semanas.

Por último, las lagartijas (salamanquesas) ya son parte del paisaje en barrios como La Loma, donde edificios enteros se ven copados por estos reptiles de 6 centímetros. Aunque los expertos de la UNLP aclaran que son inofensivas y controlan insectos, su proliferación exponencial -favorecida por la falta de depredadores naturales- genera impresión y sorpresa entre los propietarios.