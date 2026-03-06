River pateó un tablero ya revuelto

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
El Millonario comunicó que dejará de participar del Comité Ejecutivo de la AFA. Claudio Tapia, en un momento delicado
Claudio “Chiqui” Tapia está, tal vez, en su peor momento desde que es el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, un escenario impensado cuando hace poco más de tres años la Selección levantaba la Copa del Mundo en Qatar. Mucha agua pasó bajo el puente, que se encuentra debilitado estructuralmente.
La noticia que ayer sacudió al mundo del fútbol está vinculada a la decisión de River de dejar su cargo en el Comité Ejecutivo de AFA, en desacuerdo con el rumbo del fútbol. Así como el año pasado la postura de Estudiantes de darle la espalda al campeón por decreto, Rosario Centra, fue un cimbronazo, esto es igual o mayor por la envergadura de la institución.
“Desde el año 2013, River ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol”, publicó en el comunicado difundido por la tarde en el cual hace hincapié en mantener la estructura de Asociaciones Civile sin fines de lucro por sobre todas las cosas. Y expresó su reconocimiento “a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad”.
A la hora de explicar por qué decide romper con el Comité Ejecutivo, del que ya hace casi un año no forma parte Estudiantes, porque “no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.
“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”, continuó el mensaje a socios y simpatizantes.
Este gesto de River, como antes lo tuvo Estudiantes y la postura de clubes como Racing (con Diego Milito) y Talleres (Andrés Fassi, su presidente), empiezan a hacer más grande la grieta que desde hace un tiempo persigue a la actual conducción Tapia-Toviggino, que aunque desde afuera parezca un bloque sólido tiene una
River ocupa una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo de AFA en nombre de Ignacio Villarroel junto a Juan Román Riquelme (Boca), David Luis Garzón (Huracán), Carlos Montaña (Independiente), Gabriel Mariano Greco (Atlanta) y Javier Treuque (Consejo Federal).
Por supuesto que hay varias versiones al respecto y que la política está detrás de la decisión de River. Es más, algunos se atreven a señalar a Rodolfo D’Onofrio como la persona que está detrás y que sería el elegido del Gobierno para ser el presidente de una posible intervención.
La imagen de Donald Trump con Lionel Messi tampoco lo ayuda a Chiqui Tapia, dada su relación con el actual Gobierno y por ser la sede del Mundial de este año. La FIFA no se atreverá a desafiliar a la Argentina si se produce una intervención.
Se vienen horas convulsionadas en el fútbol argentino, ahora que River decidió patear el tablero. ¿Se plegarán más clubes?
Como si fuera poco hay más desprolijidades que sacuden el desarrollo del fútbol. Por eso la Liga Profesional de Fútbol tuvo que salir a aclarar que la modificación de los cupos clasificatorios para la Copa Libertadores y la Sudamericana entrarán en vigencia para la edición 2028 de dichos torneos.
La Liga Profesional aclaró dicha situación a través de una publicación oficial a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas: “Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias Conmebol, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028”.
La polémica comenzó este miércoles por la noche, cuando se supo que se modificaban las reglas relacionadas a los cupos de los equipos argentinos que clasificaban a la Copa Libertadores y Sudamericana.
Según lo establecido, el noveno de la tabla anual se iba a ganar el derecho a disputar el repechaje de la Copa Libertadores en lugar del tercero de dicha tabla.
Esto surge luego de las eliminaciones que sufrieron Boca y Argentinos Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores de los últimos años, por lo que no pudieron disputar ningún torneo internacional pese a su buena campaña en la tabla anual.
El dato de los equipos argentinos en la fase previa del máximo certamen continental es desalentador ya que, desde 2019, solo uno superó esta instancia y fue Estudiantes en 2022, quedando eliminado en cuartos de final por el Athletico Paranaense de Brasil.
Con esta medida, el tercero de la tabla anual pasará a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el noveno disputará la fase previa de la Copa Libertadores.
Así, el máximo certamen continental lo pasarán a disputar los campeones del Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina y, además, el primero, segundo y noveno de la tabla anual. Por su parte, la Copa Sudamericana la jugarán del tercero al octavo de la tabla anual.
Finalmente, la AFA salió a aclarar esta situación, al afirmar que la nueva reglamentación entrará en vigor el año que viene, es decir para la clasificación a los torneos internacionales de 2028.
River y Estudiantes son los clubes que ya se manifestaron en contra del manejo de AFA
“No existen las garantías para asegurar un proceso claro y previsible”
Claudio Tapia con Stéfano Di Carlo, en el momento de su asunción como presidente de River
El Comité Ejecutivo de AFA que inició en 2025
El pasillo de Estudiantes, el que inició el reclamo de los clubes
