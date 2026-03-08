El movimiento turístico creció un 9,5% respecto de la temporada pasada

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos
La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis
Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica
Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social
Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente
Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas
La Vendimia, con mucha tensión política alrededor de Villarruel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
- Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas por el país, lo que representó un crecimiento del 9,5% respecto de la temporada 2025.
- El impacto económico total fue cercano a los 11 billones de pesos, con un incremento real del 4,5% interanual, impulsado principalmente por la mayor cantidad de personas que realizaron viajes con al menos una noche de estadía.
- El gasto diario promedio por turista fue de $97.101. En términos nominales significó una suba del 28,2% frente al verano anterior, aunque en términos reales cayó 3,3% al descontar la inflación.
- La estadía promedio se ubicó en 3,65 noches, consolidando la tendencia hacia viajes más cortos. En comparación con 2023, la permanencia promedio cayó 12%, y frente a 2022 la reducción alcanza el 21%.
- El informe señala que se consolidó un nuevo perfil de turista: decisiones de viaje tomadas con poca anticipación, escapadas breves y un gasto más selectivo, concentrado en experiencias específicas como excursiones, gastronomía o espectáculos.
- El movimiento turístico no estuvo tan concentrado en reservas anticipadas, sino en picos vinculados a fines de semana largos, festivales, carnavales y eventos deportivos.
LE PUEDE INTERESAR
La reforma laboral llegó con cambios para el mercado inmobiliario
LE PUEDE INTERESAR
Reclama por una pérdida de agua que “baña” dos calles en Villa Elvira
- Los destinos que combinaron naturaleza, eventos culturales y agenda recreativa lograron los mejores niveles de ocupación.
- Las fiestas populares, festivales regionales, competencias deportivas y propuestas gastronómicas funcionaron como uno de los principales motores de la temporada en distintas regiones del país.
- Entre los desafíos que dejó el verano para el sector aparecen márgenes de rentabilidad más ajustados, competencia informal y una mayor dependencia del clima y de la agenda de eventos, lo que obligó a destinos y prestadores a planificar con mayor flexibilidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí