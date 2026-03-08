El movimiento turístico creció un 9,5% respecto de la temporada pasada

- Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas por el país, lo que representó un crecimiento del 9,5% respecto de la temporada 2025.

- El impacto económico total fue cercano a los 11 billones de pesos, con un incremento real del 4,5% interanual, impulsado principalmente por la mayor cantidad de personas que realizaron viajes con al menos una noche de estadía.

- El gasto diario promedio por turista fue de $97.101. En términos nominales significó una suba del 28,2% frente al verano anterior, aunque en términos reales cayó 3,3% al descontar la inflación.

- La estadía promedio se ubicó en 3,65 noches, consolidando la tendencia hacia viajes más cortos. En comparación con 2023, la permanencia promedio cayó 12%, y frente a 2022 la reducción alcanza el 21%.

- El informe señala que se consolidó un nuevo perfil de turista: decisiones de viaje tomadas con poca anticipación, escapadas breves y un gasto más selectivo, concentrado en experiencias específicas como excursiones, gastronomía o espectáculos.

- El movimiento turístico no estuvo tan concentrado en reservas anticipadas, sino en picos vinculados a fines de semana largos, festivales, carnavales y eventos deportivos.

- Los destinos que combinaron naturaleza, eventos culturales y agenda recreativa lograron los mejores niveles de ocupación.

- Las fiestas populares, festivales regionales, competencias deportivas y propuestas gastronómicas funcionaron como uno de los principales motores de la temporada en distintas regiones del país.

- Entre los desafíos que dejó el verano para el sector aparecen márgenes de rentabilidad más ajustados, competencia informal y una mayor dependencia del clima y de la agenda de eventos, lo que obligó a destinos y prestadores a planificar con mayor flexibilidad.