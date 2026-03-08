Chocó con una moto, quiso huir y provocó otro siniestro

Un nuevo accidente de tránsito con una motocicleta como protagonista se registró en las últimas horas en La Plata y dejó como saldo a un joven herido, además de importantes daños materiales.

El episodio ocurrió en 30 y 59, donde por motivos que se investigan una moto conducida por un joven de 29 años chocó contra un Volkswagen Gol Trend. Según voceros del caso, cuando el motociclista intentó pedirle los datos al conductor del auto, este emprendió una breve fuga.

En su intento por escapar, el automovilista circuló en contramano y a pocos metros impactó contra una Volkswagen Amarok, lo que generó un choque en cadena.