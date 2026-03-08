Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |30 y 59

Chocó con una moto, quiso huir y provocó otro siniestro

8 de Marzo de 2026 | 01:59
Un nuevo accidente de tránsito con una motocicleta como protagonista se registró en las últimas horas en La Plata y dejó como saldo a un joven herido, además de importantes daños materiales.

El episodio ocurrió en 30 y 59, donde por motivos que se investigan una moto conducida por un joven de 29 años chocó contra un Volkswagen Gol Trend. Según voceros del caso, cuando el motociclista intentó pedirle los datos al conductor del auto, este emprendió una breve fuga.

En su intento por escapar, el automovilista circuló en contramano y a pocos metros impactó contra una Volkswagen Amarok, lo que generó un choque en cadena.

 

