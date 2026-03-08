Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Salarios en la Provincia

Cuál es el incremento que recibirá la Policía

Cuál es el incremento que recibirá la Policía
8 de Marzo de 2026 | 01:59
Edición impresa

Tras confirmarse el porcentaje de aumento salarial que recibirá la policía bonaerense, este es el incremento en pesos que percibirán desde el 1° de abril de 2026, según el escalafón: Comisario General: $562.472,75; Comisario Mayor: $399.758,73; Comisario Inspector: $352.299,58; Comisario: $302.481,74; Subcomisario: $270.165,79; Oficial Principal: $187.268,70; Oficial Inspector: $170.480,53; Oficial Subinspector: $162.123,32; Oficial Ayudante: $155.394,96; Oficial Subayudante: $149.763,01; Mayor: $265.872,06; Capitán: $245.865,84; Teniente Primero: $173.430,95; Teniente: $162.208,81; Subteniente: $157.382,21; Sargento: $154.286,68; Oficial de Policía: $148.037,21.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Majo Granatto le dio el triunfo a Santa “A”

Messi y De Paul le dieron la victoria al Inter

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Últimas noticias de Política y Economía

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única

Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina
Espectáculos
Así´en "Gran Hermano" como en el deshonorable Congreso
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Policiales
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”
Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla