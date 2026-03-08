Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Estados Unidos e Israel endurecen su postura

Se intensifican los bombardeos sobre Irán

Alcanzaron depósitos de combustible en Teherán y ampliaron el alcance del conflicto en el Líbano, Irak y países del Golfo

Se intensifican los bombardeos sobre Irán
8 de Marzo de 2026 | 02:02
La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de intensidad durante la noche, cuando fuertes explosiones iluminaron el cielo de Teherán tras ataques israelíes contra instalaciones de almacenamiento de combustible en la capital iraní.

El Ejército de Israel confirmó que llevó adelante los bombardeos, que generaron grandes columnas de fuego visibles desde distintos puntos de la ciudad. Imágenes difundidas por la agencia Associated Press mostraron el resplandor de las llamas sobre el horizonte nocturno.

Se trataría de la primera vez desde el inicio del conflicto que una instalación industrial civil resulta alcanzada en territorio iraní. Medios estatales de ese país denunciaron que el ataque fue realizado por “Estados Unidos y el régimen sionista” contra un complejo que abastece de combustible a Teherán y a provincias del norte.

La escalada bélica también se extendió a otros puntos de la región. En el sur del Líbano, ataques aéreos israelíes dejaron al menos ocho muertos, según informó el Ministerio de Salud de ese país.

Además, medios locales señalaron que un dron impactó contra un hotel en Beirut, provocando cuatro muertos y diez heridos. Con esos hechos, el balance de víctimas por ataques israelíes durante la jornada de ayer ascendía a 47 en territorio libanés.

Al mismo tiempo, ofensivas con drones y misiles alcanzaron zonas de Kuwait, Irak y Arabia Saudita, causando daños en infraestructura y nuevas víctimas.

Tensiones dentro del liderazgo iraní

En medio de los ataques, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió disculpas a los países vecinos alcanzados por misiles y drones lanzados desde Irán hacia el Golfo Pérsico. El mandatario planteó la necesidad de buscar una salida diplomática al conflicto.

Sus declaraciones dejaron al descubierto diferencias dentro de la conducción política iraní. Desde la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el país es dirigido por un consejo de liderazgo integrado por tres figuras, cuyos posicionamientos frente a la guerra no siempre coinciden.

Mientras Pezeshkian llamó a evitar ataques contra países vecinos, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni-Ejei —también miembro del consejo— afirmó que la estrategia militar continuará y que se intensificarán los ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos y sus aliados.

La Guardia Revolucionaria, que controla el arsenal de misiles balísticos iraní, mantiene además un alto grado de autonomía desde la muerte de Khamenei.

Trump endurece su postura

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a elevar el tono contra Teherán y advirtió que Irán podría sufrir nuevos golpes militares.

“Irán será golpeado muy duro”, dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One, sin precisar posibles objetivos. Trump sostuvo además que Washington no busca negociar un acuerdo con el gobierno iraní.

El presidente estadounidense también descartó una participación de fuerzas kurdas en el conflicto, a pesar de que grupos disidentes kurdo-iraníes habían manifestado su disposición a intervenir.

El conflicto ya provocó ataques en distintos países del Golfo. En Irak, un misil impactó en la plataforma de aterrizaje de helicópteros del complejo de la embajada estadounidense en Bagdad, dentro de la fortificada Zona Verde. No se registraron víctimas.

En Emiratos Árabes Unidos, escombros de un sistema de defensa aérea cayeron sobre un vehículo y causaron la muerte de un conductor.

Las autoridades informaron que cuatro personas han fallecido en el país desde que comenzó la guerra.

También se registraron alarmas antiaéreas en Bahréin, mientras Arabia Saudita anunció que interceptó drones que se dirigían hacia el gran yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico que tenía como destino una base aérea utilizada por fuerzas estadounidenses.

En Kuwait, el Ministerio de Defensa informó que drones impactaron contra infraestructura crítica, incluidos tanques de combustible en el aeropuerto internacional.

Según datos oficiales de los países involucrados, la guerra ha dejado hasta ahora al menos 1.230 muertos en Irán, más de 290 en Líbano y 11 en Israel. Además, seis soldados estadounidenses perdieron la vida.

Mientras tanto, en Israel las sirenas volvieron a sonar ante el lanzamiento de misiles iraníes, lo que obligó a la población a refugiarse nuevamente en los sistemas de protección antiaérea.

En Teherán, la población vive horas de temor. “La ciudad está bajo bombardeo constante”, relató un estudiante universitario que pidió mantener el anonimato por razones de seguridad.

El conflicto, lejos de desacelerarse, muestra señales de expansión y mantiene en alerta a toda la región.

 

 

 

 

