Trump recibió los restos de soldados muertos en la guerra contra Irán

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos
La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis
Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica
Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social
Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente
Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas
La Vendimia, con mucha tensión política alrededor de Villarruel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Donald Trump participó del acto de repatriación de los restos de seis soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán. Con una gorra blanca con las letras doradas “USA”, el republicano hizo el saludo militar al paso de cada uno de los ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense, que fueron trasladados de un avión a un vehículo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover.
Los seis militares, muertos al día siguiente del inicio por parte de Estados Unidos e Israel de la guerra contra Irán, eran reservistas desplegados en Kuwait, adscritos al 103º mando de apoyo con base en Des Moines (Iowa).
El vicepresidente, JD Vance, también estaba presente, al igual que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine; la primera dama, Melania Trump, y la segunda dama, Usha Vance.
Este proceso de repatriación de los cuerpos de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses es una de las tareas más solemnes que asume un presidente de Estados Unidos.
No es una ceremonia oficial del gobierno, sino un ritual militar cuidadosamente organizado.
Los féretros cubiertos con la bandera fueron llevados a los vehículos que esperaban para su traslado a las instalaciones mortuorias en Dover, donde el Sistema del Médico Forense de las Fuerzas Armadas realiza la identificación y prepara los restos para el entierro.
LE PUEDE INTERESAR
Sunitas y chiitas: la división religiosa que atraviesa la política de Medio Oriente
LE PUEDE INTERESAR
El Imperio Persa, una de las primeras superpotencias
Trump viajó a Delaware para la ceremonia después de atender un encuentro de líderes latinoamericanos en la mañana del sábado en Florida.
En una publicación en su plataforma Truth Social, advirtió que “Irán será golpeado muy fuertemente” y amenazó con más ataques con nuevos objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí