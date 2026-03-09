Por un conflicto barrial, le dispararon de todos lados y zafó de milagro

Un joven denunció que varias personas le efectuaron disparo mientras caminaba por la zona de 90 y 1.

Según relató, el ataque ocurrió cuando un hombre que circulaba en una moto Gilera gris pasó por el lugar y extrajo una pistola con la que comenzó a tirarle. Minutos después, otras personas salieron de una vivienda cercana y también habrían efectuado detonaciones, aunque ninguno de los balazos lo alcanzó. El denunciante aseguró que reconoció a los presuntos agresores, con quienes mantiene un conflicto previo.