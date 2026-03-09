Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |BREVES

Por un conflicto barrial, le dispararon de todos lados y zafó de milagro

9 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

Un joven denunció que varias personas le efectuaron disparo mientras caminaba por la zona de 90 y 1.

Según relató, el ataque ocurrió cuando un hombre que circulaba en una moto Gilera gris pasó por el lugar y extrajo una pistola con la que comenzó a tirarle. Minutos después, otras personas salieron de una vivienda cercana y también habrían efectuado detonaciones, aunque ninguno de los balazos lo alcanzó. El denunciante aseguró que reconoció a los presuntos agresores, con quienes mantiene un conflicto previo.

 

