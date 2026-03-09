Barassi también regresa, y sale “a ganar”

Día de estrenos en la pantalla de El Trece, que busca con una grilla renovada pelearle otra vez de cerca a Telefé: además de Guido Kaczka (ver aparte), vuelve hoy a la tevé también Darío Barassi, para ponerse al frente de “Ahora Caigo”, el ciclo de entretenimientos que marcó uno de los grandes éxitos recientes del canal.

La nueva temporada comenzará a las 18.15, con una versión renovada del programa y premios que pueden alcanzar los 10 millones de pesos por emisión. El formato mantiene su premisa central: un “líder” compite contra diez participantes en duelos de preguntas y respuestas de cultura general. Cada enfrentamiento es un juego distinto y, si el líder pierde, cae por una de las trampas del escenario y cede su lugar al rival. Quien logre quedar en pie al final de la ronda accede al juego decisivo, donde puede duplicar el dinero acumulado durante la jornada.

En la previa de este regreso, Barassi dejó clara su actitud frente al nuevo desafío televisivo: aseguró que no vuelve simplemente a probar suerte, sino con una convicción competitiva muy clara. “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”, afirmó.