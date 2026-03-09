Barassi también regresa, y sale “a ganar”

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Día de estrenos en la pantalla de El Trece, que busca con una grilla renovada pelearle otra vez de cerca a Telefé: además de Guido Kaczka (ver aparte), vuelve hoy a la tevé también Darío Barassi, para ponerse al frente de “Ahora Caigo”, el ciclo de entretenimientos que marcó uno de los grandes éxitos recientes del canal.
La nueva temporada comenzará a las 18.15, con una versión renovada del programa y premios que pueden alcanzar los 10 millones de pesos por emisión. El formato mantiene su premisa central: un “líder” compite contra diez participantes en duelos de preguntas y respuestas de cultura general. Cada enfrentamiento es un juego distinto y, si el líder pierde, cae por una de las trampas del escenario y cede su lugar al rival. Quien logre quedar en pie al final de la ronda accede al juego decisivo, donde puede duplicar el dinero acumulado durante la jornada.
En la previa de este regreso, Barassi dejó clara su actitud frente al nuevo desafío televisivo: aseguró que no vuelve simplemente a probar suerte, sino con una convicción competitiva muy clara. “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”, afirmó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí