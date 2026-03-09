Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Carolina Kopelioff, protagonista de “En el barro”

¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?

¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?
9 de Marzo de 2026 | 02:34
Edición impresa

Protagonista de “En el barro”, la ascendente Carolina Kopelioff tiene en la serie una escena de alto voltaje erótico, nada menos que con L-Gante. Pero las cosas cambiaron: ahora, las series tienen protocolos de intimidad, y Caro contó en Olga como fue hacer en esas condiciones la escena con el codiciado L-Gante.

“Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, contó Kopelioff, y explicó que antes de grabar los actores reciben un formulario donde deben detallar todo lo que están dispuestos a hacer durante la filmación.

“Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer”, subrayó la actriz. “Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”. Ante la pregunta de Nati Jota sobre si eso incluía un pezón, añadió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.

La lista abarca desde la autorización para mostrar partes específicas. O la negativa. Por ejemplo, dijo Caro: “Pierna derecha porque tengo un lunar con un pelo largo así”. El grado de especificidad da a los actores mayor seguridad y control.

Tras completar el formulario, Kopelioff mantuvo una conversación privada con Tati Rojas, coordinadora de intimidad de la serie. “Yo tuve una charla con ella, yo sola, donde hablábamos. Después, bueno, ella lo mismo con Elian”, relató la actriz. Con la profesional, se juntan los tres y “hacés medio la escena, la practicás. Tipo posiciones. Por ejemplo, lo haces, posta, con una pelota para que no haya contacto físico entre las dos personas”. Durante la grabación también hay protecciones “para que no haya ningún contacto físico”.

Kopelioff comparó este modo de trabajo con experiencias previas: “Yo grabé una serie antes de toda esta movida y es distinto, acá ya está establecido cómo se resuelve”.

LE PUEDE INTERESAR

Barassi también regresa, y sale “a ganar”

LE PUEDE INTERESAR

El trabajo ¿dignifica?: un ciclo de cine muestra el lado B del mundo laboral

L-Gante, “un copado” según la actiz, también habló del tema, y sorprendió al mencionar la incomodidad de estar desnudo. “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal”, contó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Domínguez: final con piñas y derrota en Brasil

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

Colapinto: una maniobra mágica y penalización
Últimas noticias de Espectáculos

“Rooster”: cómo es la serie que trae a Steve Carell otra vez a la tevé

“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción

Barassi también regresa, y sale “a ganar”

El trabajo ¿dignifica?: un ciclo de cine muestra el lado B del mundo laboral
Policiales
Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Atacan a un conductor de una App con gas pimienta
Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales
Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro
La Ciudad
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Platenses desesperados por crisis en una obra social
Información General
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Deportes
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Un torneo de 64 equipos entre el Torneo Federal “A” y el Amateur

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla