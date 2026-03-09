¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?

Protagonista de “En el barro”, la ascendente Carolina Kopelioff tiene en la serie una escena de alto voltaje erótico, nada menos que con L-Gante. Pero las cosas cambiaron: ahora, las series tienen protocolos de intimidad, y Caro contó en Olga como fue hacer en esas condiciones la escena con el codiciado L-Gante.

“Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, contó Kopelioff, y explicó que antes de grabar los actores reciben un formulario donde deben detallar todo lo que están dispuestos a hacer durante la filmación.

“Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer”, subrayó la actriz. “Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”. Ante la pregunta de Nati Jota sobre si eso incluía un pezón, añadió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.

La lista abarca desde la autorización para mostrar partes específicas. O la negativa. Por ejemplo, dijo Caro: “Pierna derecha porque tengo un lunar con un pelo largo así”. El grado de especificidad da a los actores mayor seguridad y control.

Tras completar el formulario, Kopelioff mantuvo una conversación privada con Tati Rojas, coordinadora de intimidad de la serie. “Yo tuve una charla con ella, yo sola, donde hablábamos. Después, bueno, ella lo mismo con Elian”, relató la actriz. Con la profesional, se juntan los tres y “hacés medio la escena, la practicás. Tipo posiciones. Por ejemplo, lo haces, posta, con una pelota para que no haya contacto físico entre las dos personas”. Durante la grabación también hay protecciones “para que no haya ningún contacto físico”.

Kopelioff comparó este modo de trabajo con experiencias previas: “Yo grabé una serie antes de toda esta movida y es distinto, acá ya está establecido cómo se resuelve”.

L-Gante, “un copado” según la actiz, también habló del tema, y sorprendió al mencionar la incomodidad de estar desnudo. “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal”, contó.