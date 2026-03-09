¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Protagonista de “En el barro”, la ascendente Carolina Kopelioff tiene en la serie una escena de alto voltaje erótico, nada menos que con L-Gante. Pero las cosas cambiaron: ahora, las series tienen protocolos de intimidad, y Caro contó en Olga como fue hacer en esas condiciones la escena con el codiciado L-Gante.
“Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, contó Kopelioff, y explicó que antes de grabar los actores reciben un formulario donde deben detallar todo lo que están dispuestos a hacer durante la filmación.
“Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer”, subrayó la actriz. “Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”. Ante la pregunta de Nati Jota sobre si eso incluía un pezón, añadió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.
La lista abarca desde la autorización para mostrar partes específicas. O la negativa. Por ejemplo, dijo Caro: “Pierna derecha porque tengo un lunar con un pelo largo así”. El grado de especificidad da a los actores mayor seguridad y control.
Tras completar el formulario, Kopelioff mantuvo una conversación privada con Tati Rojas, coordinadora de intimidad de la serie. “Yo tuve una charla con ella, yo sola, donde hablábamos. Después, bueno, ella lo mismo con Elian”, relató la actriz. Con la profesional, se juntan los tres y “hacés medio la escena, la practicás. Tipo posiciones. Por ejemplo, lo haces, posta, con una pelota para que no haya contacto físico entre las dos personas”. Durante la grabación también hay protecciones “para que no haya ningún contacto físico”.
Kopelioff comparó este modo de trabajo con experiencias previas: “Yo grabé una serie antes de toda esta movida y es distinto, acá ya está establecido cómo se resuelve”.
LE PUEDE INTERESAR
Barassi también regresa, y sale “a ganar”
LE PUEDE INTERESAR
El trabajo ¿dignifica?: un ciclo de cine muestra el lado B del mundo laboral
L-Gante, “un copado” según la actiz, también habló del tema, y sorprendió al mencionar la incomodidad de estar desnudo. “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal”, contó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí