Política y Economía

La imagen del Gobierno tras la reforma laboral

9 de Marzo de 2026 | 01:51
El último estudio nacional realizado por la consultora Analogías reveló un deterioro persistente en la base de apoyo del Gobierno de Javier Milei, que se profundizó con el debate de la reforma laboral.

Según el informe realizado entre el 20 y el 23 de febrero de 2026, sobre una muestra de 2.691 casos, la aprobación de la gestión se sitúa en un 38,2%, mientras que la desaprobación escala al 48,7%, por lo que se configura una brecha negativa de 10,5 puntos.

Entre los puntos más críticos del relevamiento se destacala corrupción en alza. Un 56,6% de los encuestados percibe que existe “mucha o bastante” corrupción en la administración actual, frente a un 34,7% que considera que hay “poca o nada”.

En tanto, la imagen presidencial presenta un saldo neto negativo de 9 puntos (42,8% positiva vs. 51,9% negativa), registrando su peor nivel desde julio de 2025. Las mujeres se muestran más críticas, con un 52,9% de desaprobación y un 56,3% de imagen negativa. Por el contrario, los jóvenes de entre 16 y 29 años se mantienen como el sector comparativamente más favorable a la gestión.

El 50,2% califica el manejo de la economía con el puntaje más bajo (1 sobre 5). Además,el 52,4% de los ciudadanos afirma estar “peor” que hace un año y el 40,9% espera que su situación personal empeore.

El escenario futuro es mayoritariamente negativo: el 50,2% prevé mayor desempleo y pobreza, mientras que el 52,4% anticipa un mayor endeudamiento de las familias. Solo un 23,3% espera que la inflación disminuya.

Un 40,3% de la población cree que el Gobierno interviene en el INDEC para manipular los datos de inflación mensual, contra un 25,2% que confía en la autonomía del organismo.

La normativa sancionada cuenta con un rechazo mayoritario; el 57% considera que la reforma favorece principalmente los intereses de los grandes empresarios.

Finalmente, el informe advierte sobre un crecimiento del segmento de electores “huérfanos”: un 49,7% de los encuestados no se identifica ni como oficialista ni como opositor, una cifra que subido sostenidamente desde marzo de 2025. La oposición, por su parte, es percibida como “débil” por casi el 60% de la muestra.

 

